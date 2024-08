A Napoli gólvágója kijelentette távozási szándékát, a Chelsea kegyvesztett csatára érkezhet a helyére

A belga gólgyárosnak már a harmadik klubja lehet a Serie A-ban.

A Napoli sportigazgatója, Giovanni Manna megerősítette, hogy Victor Osimhen megkérte a klubot, hogy távozhasson ezen a nyáron. Osimhen nem is került még a Napoli kispadjára sem az első hivatalos mérkőzésükön a Modena ellen, a hazai Coppa Italia-ban. Nem volt a keretben, mivel a prioritás továbbra is ugyanaz: új klubot találni Osimhennek és leigazolni Romelu Lukakut.

A Chelsea régóta érdeklődik Osimhen iránt, és a 90min információi szerint a Kékek még mindig fontolgatják a lépést a nigériai válogatott megszerzésére, annak ellenére, hogy már közel állnak ahhoz, hogy 35 millió fontos üzlet keretében szerződtessék Samu Omorodiont az Atlético Madridtól.

A Paris Saint-Germain is megegyezett Osimhennel a személyes feltételekről, de elutasították, hogy teljesítsék a Napoli több mint 100 millió fontos követelését a csatárért, aki szombaton nem volt benne csapata szezonnyitó mérkőzésének keretében.

Amikor Osimhen távollétének okáról kérdezték, Manna elismerte: „Victor egy olyan játékos, aki távozni akar. Már benyújtotta átigazolási kérelmét. Már tavaly is volt egy ilyen helyzet. Nyugodtak vagyunk, mert vannak játékosaink a keretben, akik helyettesíthetik őt. Osimhen erős játékos, de szeretnénk megőrizni a csapat egységét, és inkább szeretnénk a csapatépítésre koncentrálni. Majd meglátjuk, mi történik a következő 20 napban."

A Chelsea vonakodik teljesíteni a Napoli által kért árat, és abban reménykedik, hogy Osimhent kezdetben kölcsönszerződéssel sikerül megszerezni. Azonban a csatár képviselői jelenleg nem szívesen foglalkoznak olyan megállapodással, amely nem tartalmazza a Napoli végleges elhagyásának garanciáját.

A Chelseanek előnyös, hogy a Napoli vezetőedzője, Antonio Conte szeretné Osimhent Romelu Lukakuval pótolni, aki 37 millió fontért válthat klubot.

„Lukaku a Chelsea játékosa, és [Giacomo] Raspadorival és másokkal a keretben nyugodtak vagyunk – folytatta Manna. - Érkezhet egy támadó játékos, de nem biztos, hogy Lukaku lesz az. Készen állunk arra, hogy kihasználjuk a kínálkozó lehetőségeket.”

A Chelsea hajlandó türelmesen várni Osimhennel kapcsolatban, és Samu érkezésével nem éreznek nyomást, hogy teljesítsék a Napoli követeléseit.

Ehelyett a Kékek abban bíznak, hogy a Napoli és Osimhen közötti feszültség, valamint Conte elszántsága Lukaku megszerzésére arra kényszerítheti a Serie A csapatát, hogy később csökkentsék követeléseiket az átigazolási időszakban. A belga gólgyárosnak nem lenne ismeretlen az olasz élvonal, hiszen az Internazionalét, valamint az AS Romát is erősítette már, utóbbi klubot az előző szezonban, előbbivel pedig bajnokságot is tudptt nyerni.