Két bába között elvész az Újpest

Óriási bajban vannak a lila-fehérek és ez nem rövidtávú probléma.

Vonatkoztassunk el attól, hogy Újpest vezetőedzője Michael Oenning valami egészen más műsort néz, mint az átlag magyar futballszurkoló. A Vasast korábban már kiejtő német szakember a lila-fehérek Gyirmót elleni veresége után is arról beszélt, hogy még nem kell takarodót fújni és a csapata amúgy is nagyon jó futballra képes és folytatni kell a megkezdett munkát.

A helyzet az, hogy az Újpest jelenleg tök utolsó az NB I-ben, vagyis nem biztos, hogy folytatni kell azt a bizonyos megkezdett munkát. Amúgy sem biztos, hogy annak az edzőnek, aki az 1885-ben alapított, húszszoros bajnok együttest az utolsó helyre navigálta, bármit is folytatnia kellene a Megyeri úton, de ezt majd Roderick Duchatelet tulajdonos eldönti.

Már, ha akar még határozni valamilyen kérdésben egyáltalán.

A belga befektető korábban elmondta, hogy nagyon is komoly érdeklődő van a klubra és ázsiai vevőről beszélt, akivel állítólag már meg is állapodott. Márpedig, ha ez igaz – miért ne lenne az? –, akkor valahol itt van a kutya elásva. Duchatelet már, az új tulajdonos pedig még nem akar tenni azért, hogy a fővárosi klub ne szégyenüljön meg.

A helyzet jelenleg információink szerint a következő: valóban ázsiai kézbe kerül az Újpest, de nem tudni, hogy ki a vevő, mikor lesz valóban tulajdonos és egyáltalán azt sem, hogy mit akar, miért jó neki egyáltalán az, ha magyar klubot vesz magának. Azt nagyjából tudjuk, hogy nem egy nagy üzlet, az pedig kevéssé valószínű, hogy egy Kínában, vagy a környékén született, mára milliárdossá vált üzletember világ életében Újpest-szurkoló lett volna.

A hírek szerint egyfelöl arról szólnak, hogy a tajvani születésű Frank Liu lehet a klub új tulajdonosa. A pénzember nemhogy egy tehetős ázsiai, hanem mellé még magyar állampolgár is lett a közelmúltban, vagyis van némi itteni kötődése. Nevéhez fűződik többek között a pápai húsüzem megmentése, de a dollármilliárdosnak Budapesten is jelentős ingatlanvagyona is van.

A másik verzió szerint Kína egyik legnagyobb cégcsoportja lehet a vevő, vagyis bármelyik forgatókönyv lesz a nyerő az Újpest egyik pillanatról a másikra az ország egyik leggazdagabb klubja lehet. Már csak az a kérdés, hogy mikor ütik nyélbe az üzletet és akkor éppen miként áll majd az Újpest.

Úgy tudjuk, hogy a megegyezés az egyik lehetséges vevővel már májusban megszületett, sőt egy magyar bejegyzésű részvénytársaságot is létrehoztak, hogy lebonyolítsák az üzletet és a folyosói pletykák szerint novemberig le kell bonyolítani az ügylet legbonyolultabb részét, vagyis az utalást. A kérdés, hogy közben mi lesz ezzel a futballcsapatnak nevezett romhalmazzal, amely nyolc meccsből egyet sem tudott megnyerni és nemcsak az élmezőny csapataitól, hanem a közvetlen előtte állóktól is kikapott.

Szóval van a jelenlegi tulajdonos, aki úgy tűnik, hogy egy papírt sem tesz odébb már ezért az egészért és van – van? – az új, aki meg még tud (akar?) lépni annak érdekében, hogy az 1912 óta folyamatosan NB I-es klub ne essen ki. Márpedig a Ferencváros, vagy éppen a Vasas korábbi és jelenlegi vezetői tudnának arról mesélni, hogy az NB II-ből visszakerülni a legjobbak közé nem olyan egyszerű történet, mint azt sokan gondolják.

Márpedig, ha a két bába között elvész az Újpest, akkor meg kell barátkozni a második ligával. Ez sokaknak nem sikerül majd…

