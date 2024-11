Két alapemberével is hosszabbítana az AC Milan

Már két hónapja zajlanak a tárgyalások.

Az AC Milan technikai igazgatója, Geoffrey Moncada maga számolt be arról, hogy Mike Maignan és The Hernández szerződéshosszabbítása is folyamatban van.

"Nagyjából két hónapja hónapja kezdtük meg a tárgyalásokat, mindkettőjük kontraktusa 2026-ig szól. Nem tudom, hogy melyikükkel fogunk hamarabb megegyezni, de jól haladnak a folyamatok. Mindenki nagyon boldog a klubnál, nem látom, hogy bárkinek is távozási szándéka lenne"

- nyilatkozta Moncada.

A Rossoneri két francia légiósa egyaránt kihagyhatatlan a kezdőcsapatból, hiszen a nyáron kinevezett vezetőedző, Paulo Fonseca irányításával szintén biztos helyük van az együttesben.

Hernández 2019 nyarán a Real Madridból, míg Maignan 2021 nyarán a Lille-ből tette át a székhelyét Milánóba, azóta együtt nyertek Scudettót a 2021-22-es idényben, több mint egy évtizeddel azután, hogy a klubnak legutoljára sikerült megnyernie a Serie A-t.