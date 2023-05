Kerkez gyakorlatilag elköszönt az Alkmaartól – Videóval!

„Nagy köszönet a csapattársaimnak, az edzőimnek és különösképpen a szurkolóknak!”

Búcsúüzenetként értelmezhető bejegyzést tett közzé közzé közösségi oldalán Kerkez Milos, a holland élvonalban negyedik helyen végzett AZ Alkmaar magyar válogatott játékosa.

„Nagy köszönet a csapattársaimnak, az edzőimnek és különösképpen a szurkolóknak, amiért kitartottak mellettem és a csapat mellett az idény jó és rossz időszakaiban is!” – fogalmazott Kerkez Milos a posztjában, amelyhez egy videót is mellékelt hollandiai pályafutása legszebb pillanatairól.

Amint azt az nso.hu megírta, a bejegyzés alatti kommentszekciót ellepték a portugál szurkolók, akik kérlelték a 19 éves magyar balhátvédet, hogy válassza a Benficát – a portugál bajnokot jó ideje a labdarúgó első számú kérőjeként tartják számon.

Eközben több nagy portugál sportlap is Kerkezzel a címlapján jelent meg.

A Sportal szemléje szerint az A Bola arról számolt be: annak ellenére, hogy Kerkez Milos egyértelműen a lisszaboni klubhoz szeretne csatlakozni, Angliából és Spanyolországból is vannak kérői, legutóbb két, egyaránt a Bajnokok Ligájában érdekelt spanyol csapat, az Atlético Madrid és a Real Sociedad jelentkezett be érte.

A Record azonban arról írt, hogy a magyar válogatott játékos már csak a Benficára koncentrál, édesapja pedig elismerte, visszautasította a angolokat, valamint valóra vált álomként tekint a Lisszabonba való költözésre.