Eldőlt, hogy marad-e Kenan Yildiz a Juventusnál

Korábban a GOAL is beszámolt arról, hogy három Premier League-élcsapat is harcban volt Kenan Yildiz leigazolásáért- A török támadó szeretett volna egy jobb szerződést kiharcolni magának a Juventusnál, ellenkező esetben a távozás is felmerült az esetében.

Végül úgy tűnik, hogy előbbi forgatókönyv fog megvalósulni, legalábbis a Tuttosport információi szerint. Az olasz portál szerint "soha nem állt ennyire közel a megegyezéshez" Yildiz képviselői és az Öreg Hölgy. A klub vezetősége állítólag Yildiz szüleivel is találkozott, és az általa felvázolt jövőkép tetszett a családnak.

Bár jelenlegi szerződése 2029-ig szólt a sokoldalú játékosnak, olyan fizetést szeretett volna kiharcolni magának, amilyet az együttes legjobbjai kapnak. Eddig évenként másfél millió euróval gazdagodott Yildiz, ez az összeg sajtóhírek szerint hatmillió euróra fog rúgni. Éppen ennyit keres a Zebrák nyári igazolása, Jonathan David is.

Természetesen emellett hosszabb időre is elkötelezi magát az olasz rekordbajnokhoz a Bayern München-nevelés: várhatóan 2031-ig ír alá - már csak az aláírási bónuszról kell megegyezniük a feleknek.