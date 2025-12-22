Megbünteti sztárjátékosát a Dortmund, de a jövőjéről is dönthet

A Borussia Dortmund magabiztos, 2-0-s győzelemmel zárta a 2025-ös naptári évet a Borussia Mönchengladbach ellen, ráadásul a december 19-i találkozó éppen a klub alapításának 125. évfordulójára esett. Ennek ellenére akadt, ami beárnyékolja a sárga-kékek péntek estéjét, mégpedig a Karim Adeyemi és Niko Kovac közjátéka. A 60. percben a német szélső lecserélése mellett döntött a vezetőedző, aki nem fogott kezet a trénerrel, sőt, rögtön az öltöző felé szerette volna venni az irányt.

Ebben végül a sportigazgató, Sebastian Kehl megakadályozta, ettől függetlenül büntetésre számíthat Adeyemi, aminek mértékét a következő napokban fogja tárgyalni a Dortmund vezetősége - írta meg a Bild.

A portál hozzáteszi, hogy játékos hangulata a folytatásban sem változott, az öltözőben szótlan volt, illetve elsőként hagyta el a helyiséget a játékosok közül. Már nem először kapott dührohamot a játékos azután, hogy el kellett hagynia a pályát. Októberben, a Köln elleni bajnoki mérkőzésen rúgott bele egy kulacsba, emiatt később 450 ezer eurós büntetésre kötelezte a klub.

Egyébként is bizonytalan a maradása a Signal Iduna Parkban, mivel 2027-ben lejár a szerződése. A 11-szeres német válogatottat számos együttes szívesen látná a soraiban, ennek kapcsán pedig akár a játékos jövőjéről is dönthet a vezetőség a közelgő megbeszélésen.

"Szeretnénk a lehető leghamarabb tisztán látni a helyzetét" - nyilatkozta az esetleges eligazolásáról Lars Ricken vezérigazgató.

