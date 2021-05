Kanta marad az MTK-nál!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az MTK Budapest pénteken hivatalos oldalán bejelentette, az idei szezon végén visszavonult klublegnda, Kanta József továbbra is a klub kötelékében marad. A fővárosi kék-fehéreket 23 éven át szolgáló, immár ex-futballista a következő idénytől az NB III-as csapat edzője lesz.

A klubnál már korábban eldöntötték, hogy Kantára játékos-pályafutása végeztével is számítanak majd, amelyben a középpályás is partner volt.

"Bízunk abban, hogy Józsi elindul egy legalább olyan sikeres edzői karrier útján, mint amiben játékosként része volt" - nyilatkozta Zakor Sándor, az MTK tulajdonosa.

Polyák Balázs sportigazgató hozzátette, Kanta "személyiségéből fakad, hogy már játékosként is maximálisan segítette a fiatalok beépítését és fejlődését, most egy másik területről nyújthat ehhez hasonló segítséget."

Kanta stábjához csatlakozik a klub másik egykori játékosa, Balogh Béla is, akivel 2004-ben együtt mutatkoztak be az MTK-ban. A teljes stábot az elkövetkezendő napokban jelentik majd be.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Athletic Bilbao ellen a Real Madrid győzelme 1,57-szeres pénzt fizet.