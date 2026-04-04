Bózsik Tamás

A Liverpool legendája elmondta, hogy visszatérhet-e Jürgen Klopp a klubhoz

A Liverpool egykori középpályása, Vladimir Smicer szerint csak idő kérdése, hogy a német vezetőedző visszatérjen a Liverpoolhoz, mivel a jelenlegi szakvezetőn, Arne Sloton egyre nő a nyomás.

A cseh legenda úgy véli, hogy a német szakember nem lenne képes visszautasítani a Mersey-partiak hívását, ha szükségük lenne rá. Erre márpedig megvan az esély: annak ellenére, hogy a Liverpool egy szezonnal ezelőtt megnyerte  a Premier League-et Slot irányításával, jelenleg csak az ötödik helyen áll. 

Ezt követően külön méltatta a Vörösökkel 2018-19-ben Bajnokok Ligáját nyerő szakembert, kiemelve, hogy milyen különleges emléke van róla a Liverpool-szurkolóknak. 

"Nagyon karizmatikus és hihetetlenül népszerű a Liverpool szurkolói körében. Nagyszerű volt a közelében lenni, beszélni vele. Volt néhány lehetőségem megbeszélni vele bizonyos a dolgokat. Fantasztikus volt. (...) 

Ha megkérdezel bárkit Liverpoolban, hogy Kloppnak vissza kellene-e térnie egy nap, mindenki azt fogja mondani, hogy igen, természetesen." 

- állította az 1999 és 2005 a Liverpoolnál szerepelt futballista a BetVictornak, aki tagja volt a 2005-ben BL-t nyerő csapatnak. 

