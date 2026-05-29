Az Atlético Madrid visszautasította a Barcelona 100 millió eurós ajánlatát Álvarezért!

Csapatot válthat a világbajnok

Valósággal felrobbantotta a spanyol transzferpiacot a hír, miszerint az FC Barcelona hivatalos lépést tett az Atlético Madrid argentin világbajnok támadója, Julián Álvarez megszerzéséért. Fabrizio Romano a budapesti BL-döntőt megelőző Champions Legends Tournament tornán megerősítette, hogy a Barcelona valóban felvette a kapcsolatot a Barcelonával Julián Álvarez átigazolásával kapcsolatban, a tárgyalások jelenleg is zajlanak a csapatok között.

100 milliós csomag

A katalánok 100 millió eurós ajánlatot tettek a csatár megszerzéséért, ám az Atletico vezetősége egyből visszautasította a csomagot. A Barcelona sportigazgatósága tisztában van a saját pénzügyi korlátaival, így felmerült, hogy a fix átigazolási díj mellett játékosokat – köztük Ferran Torrest – is bevonnának az üzletbe, hogy enyhítsék a klubra nehezedő anyagi nyomást, azonban a madridi csapat álláspontja egyértelmű: nincs szükségük cserejátékosokra a Barca keretéből, és a 100 millió euró nem elég.

A játékos váltani akar

A Marca szerint Julián Álvarez az elmúlt napokban jelezte a vezetőségnek, hogy nyitott lenne a váltásra, és a Barcelona projektje kifejezetten vonzó a számára. Ez a lépés komoly feszültséget és irritációt váltott ki az Atlético Madridnál, a klubvezetés nem szeretné, ha az egész nyári átigazolási időszak a „Pók” (La Araña) jövőjéről szólna. A Barcelona mellett a Paris Saint-Germain is érdeklődik Álvarez iránt, azonban a francia csapat még nem tett hivatalos ajánlatot.

A jelenlegi helyzet

Álvarez mindenképpen távozni akar a nyáron Diego Simeone csapatától, ám a Barcelona makacssága megnehezíti a helyzetet, az Atletico nagyon elégedetlen a katalán csapat hozzáállásával, és nem hajlandó engedni az árból.

