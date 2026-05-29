„Négy Bad Bunny jegy és egy zacskó szotyi”- ez a válasza a madridi csapatnak a Barcelona ajánlatára

Így reagált az Atletico a Barcelona ajánlatára

Az FC Barcelona 100 millió eurós ajánlatot küldött az Atletico Madridnak Julian Álvarezért, azonban a madridi csapat ezt annyira sértőnek vette, hogy rászerkesztettek egy Atletico mezt a Barcelona játékosára, Lamine Yamal-ra, és a következő szöveget írták a bejegyzés alá:

"HERE WE GO! Elküldtük a faxot az @FCBarcelona_es-nak az átigazolási ajánlatunkkal: 4 jegy a holnapi Bad Bunny koncertre, egy éves előfizetés az ABC-re és egy zacskó szotyi. Izgatottan várjuk a választ, hogy előkészíthessük a „bejelentést”."

Növekvő feszültség

Egyre nagyobb a feszültség a két spanyol óriás között, és ez a bejegyzés sem segít a helyzeten. Julian Álvarez közölte az Atletico vezetőségével, hogy távozni szeretne a nyári átigazolási szezonban, és a legnagyobb érdeklődő jelenleg a spanyol rivális Barcelona. A katalán csapat 100 millió eurót ajánlott az argentín támadóért, ami közelébe se ér a játékos becsült árának. Annyira rosszul érintette ez a komolytalan ajánlat a fővárosi csapatot, hogy egy nagyon szokatlan megoldáshoz folyamodtak és a hivatalos oldalukra posztolták ki a gúnyolódó bejegyzést.

Közrejátszhat az is az Atletico elégedetlenségéhez, hogy Bernardo Silva szinte biztos, hogy a két csapat egyikéhez fog igazolni a nyáron, és ez egy újabb fronton nyitja meg a harcot a csapatok között.

