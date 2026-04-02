Szívszorító visszaemlékezés: ez volt Jota utolsó találata

Egy évvel ezelőtt szerezte utolsó gólját Diogo Jota a Liverpool mezében – egy városi rangadót eldöntő találattal. A tragikus nyári események után a portugál támadó ikonikus pillanata ma már szívszorító érzéseket ébreszt a Liverpool drukkereiben.

Keserű, szívszorító évfordulóhoz érkezett a Liverpool.

Napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2025. április 2-án szerezte utolsó gólját a Liverpool színeiben Diogo Jota – méghozzá egy emlékezetes, 1–0-s győzelmet érő találatot az Everton ellen, a Merseyside derbin, az Anfielden.

A találat méltó volt a portugál támadó örökségéhez: az 57. percben lecsapott egy lecsorgó labdára, majd néhány csel után higgadtan a kapuba lőtt Jordan Pickford mellett, ezzel eldöntve a három pont sorsát. Akkor még senki sem gondolta, hogy ez a pillanat lesz az utolsó alkalom, amikor Jota gólt ünnepelhet a legendás Kop előtt...

Mint ismert, a portugál támadó nyáron vesztette életét, miután 2025. július 3-án testvérével, Andréval halálos autóbalesetet szenvedtek a spanyolországi Zamora tartományban, miközben Liverpoolba tartottak az előszezoni edzésekre. Mivel orvosi tanácsra nem repülhetett, úgy tervezte, hogy komppal tér vissza Angliába, ám útközben a Jota által vezetett autó egyik kereke átszakadt előzés közben, majd lesodródott az útról és kigyulladt.

 A kiérkező mentők megerősítették, hogy mindkét testvér a helyszínen életét vesztette.

