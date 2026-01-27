José Mourinho: Nagyon szeretném, hogy jól menjen Arbeloának a Real Madrid kispadján, kivéve holnap

José Mourinho eloszlatta a találgatásokat a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-meccs előtt: a portugál tréner a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón megerősítette, hogy nem adott taktikai tanácsot egykori játékosának, a Real Madridot jelenleg irányító Álvaro Arbeloának.

A lisszaboni meccs kulcsfontosságú mindkét csapat számára: Benfica győzelemre van szüksége a kieséses szakaszba jutás esélyének életben tartásához.

Mourinho elmondta, hogy az utóbbi időben nem beszélt Arbeloával, részben azért, mert a gyakori telefonszámváltoztatások megnehezítik a kommunikációt. Hozzátette, nincs szükség formális egyeztetésre vagy tanácsadásra, mivel Arbeloa tökéletesen tisztában van a feladatával.

A „Special One” szeretné, ha Arbeloa sikeres lenne a Real Madrid kispadján – de természetesen nem a Benfica kárára ezen a mérkőzésen. Mourinho hangsúlyozta a személyes kapcsolatukat is: Arbeloát a „fiainak” nevezte, és emberileg mindig is kedvenc játékosai között volt Madridban.

Mourinho így fogalmazott a sajtótájékoztatón:

„Minden jót kívánok neki, nem számít Arbeloa épp melyik klubot irányítja a világon. A Real Madrid is közel áll a szívemhez. Képzeljétek, mennyire szeretném, hogy jól menjen nekik Álvaro vezetése alatt… Kivéve holnap. Szeretem Arbeloát és a Realt. Nem tudok neki tanácsot adni. A legfontosabb, hogy boldog legyen. Edzőnek lenni nehéz feladat, mert sokan kritizálnak és beszélnek rólad minden nap, sok „influencert” létrehozva a futball világában. A legfontosabb, hogy élvezze, mindenek felett.”

„Nem beszéltem vele. A telefonszámom nagyon bonyolult, mert az állandó, mindig elérhető számom a klubé, és a családomé. A másik számom változik. Nincs szükség arra, hogy egymást felhívjuk, hogy sok szerencsét kívánjunk. Ő már tudja, amit tudnia kell.”