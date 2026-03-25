Joao Mario BolognaGetty Images
Bózsik Tamás

Nem kell a Juventusnak, a Serie A-ban maradhat a portugál szélső védő

Joao Mario a 2025-26-os idény második felét kölcsönben tölti a Bolognánál, és könnyen lehet, hogy a nyáron véglegesen szerződteti a klub.

Annak ellenére, hogy a Juventus 2025 júniusában 12 millió eurót perkált ki a portugál jobbhátvédért a Portónak, fél évre rá kölcsönadta a Bolognának, most pedig végleg elengedné - írta meg angol kiadásunk. Mindez már csak azért is érdekes, mert Mario 2030-ig írt alá a Zebrákhoz, akik meglehetősen hosszú távra számoltak vele. 

 Mindenesetre az Öreg Hölgy vezetősége hajlandó megfontolni az eladását egy megfelelő ajánlat, nagyjából 10 millió euró esetén. 

Ha a Bologna vagy bármely más klub hajlandó lenne kifizetni a kért összeget, akkor a Juventus nagyobb veszteség nélkül szabadulhat meg Mariótól.

A kiírás őszi felében 13 összecsapáson húzta magára a fekete-fehér mezt, ám ezt csak négyszer tehette meg kezdőként. Ezzel szemben Vincenzo Italiano vezetőedző gyakrabban számol vele a Bolognánál, amelynél már nyolc összecsapáson lépett pályára a tavaszi idényben, ezeken hétszer a kezdőcsapatban kapott helyet. 

