Flick és Laporta: A bizalmi szövetség

A Marca beszámolója szerint Hansi Flick komolyan fontolgatja a lemondását, amennyiben a soron következő elnökválasztáson nem Joan Laporta kerül ki győztesen. Bár a német edző szerződése 2027-ig szól, és az elnökség már a 2028-as hosszabbítást készíti elő, Flick hűsége egyértelműen Laportához és a jelenlegi sportigazgatóhoz, Decóhoz köti őt.

"Nagyon boldog vagyok Decóval. Kölcsönös köztünk a bizalom, és azonos a filozófiánk a játékosválasztás terén. Soha nem tapasztaltam még ilyen egységet a vezetőséggel" – nyilatkozta nemrég Flick.

Deco feje is a porondon: Victor Font már döntött

Laporta egyik legnagyobb riválisa, Victor Font nyíltan kijelentette: ha ő nyeri a választást, Deco azonnal távozna a sportigazgatói székből. Font élesen kritizálta a portugál szakembert, különösen Vitor Roque 30 millió eurós átigazolása és Iñigo Martínez ingyenes távozása miatt, amelyeket menedzsment-katasztrófának nevezett.

Mi várható márciusban?

A klub igazgatótanácsa hivatalosan is bejelentette, hogy a választásokat 2026. március 15-én tartják. A tét nem is lehetne nagyobb. Laporta győzelme esetén Flick 2028-ig hosszabbíthat, Deco marad a helyén, a stabilitás garantált. Ellenzéki győzelem esetén viszont a Barcelona a következő szezont új elnökkel, új sportigazgatóval és nagy valószínűséggel új vezetőedzővel kezdené meg.

Hansi Flick egyértelművé tette: nem akar részese lenni egy másik politikai projektnek. Számára a munka alapfeltétele az a szakmai szabadság és támogatás, amit Laportától megkapott, és ehhez továbbra is ragaszkodik.

forrás: Marca