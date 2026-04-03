Joachim Löw visszatér? Megszólalt a német legenda a ghánai kapitányi posztról

Öt év telt el azóta, hogy Joachim Löw utoljára a kispadon ült, most azonban váratlanul hírbe hozták a 2014-es világbajnok mestert az előttünk álló észak-amerikai tornával. A pletykák szerint Löw Afrikában vállalhatna munkát, ám az érintett most megtörte a csendet.

A mémkirály, akit hiányol a futballvilág

Bár Joachim Löw szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen – hiszen ő vezette a csúcsra Németországot a 2014-es brazíliai tornán –, az internet népe legalább annyira emlékszik rá a technikai zónában bemutatott „egyedi” rituáléi miatt, mint a taktikai húzásaira.

Löw az évek során a világbajnokságok legfőbb mém-alapanyagává vált: ki ne emlékezne a kamerák által ezerszer elcsípett orrtúrásokra, vagy a világhálót bejárt, híres-hírhedt gatyában turkálásokra, majd az azt követő szagmintákra? A futballvilág egyszerre borzadt el és imádta a német kapitány természetességét (vagy feledékenységét), akinek hiánya azóta is űrt hagyott a mémgyárakban. Most azonban úgy tűnik, az „orrtúró világbajnok” újra feltűnhet a horizonton.

Mi történt Ghánában?

A napokban robbant a hír a ghánai sportsajtóban, miszerint a Ghánai Labdarúgó-szövetség (GFA) előrehaladott tárgyalásokat folytat Joachim Löwwel. A források azt állították, hogy a német szakember „valódi érdeklődést” mutatott a projekt iránt, miután a szövetség menesztette Otto Addót, miután csapata 2–1-es vereséget szenvedett Németországtól.

A ghánai válogatottra komoly kihívások várnak a közelgő világbajnokságon, hiszen egy csoportba kerültek Angliával, Horvátországgal és Panamával.

Löw cáfol: „Hivatalosan senki nem keresett”

Bár a szurkolók már vizionálták a látványos visszatérést, maga a 66 éves szakember hűtötte le a kedélyeket. A német Sky Sport kérdésére Löw egyértelműen fogalmazott:

„Ghána részéről hivatalosan senki sem beszélt velem" – jelentette ki tömören a szakember.

Nyitott a folytatásra, de nem mindenáron

Löw a 2014-es diadal után még évekig irányította a Nationalelfet, ám az elmúlt fél évtizedet pihenéssel töltötte. Ennek ellenére nem tekinti magát visszavonultnak, és korábbi nyilatkozataiban jelezte, hogy a megfelelő ajánlat esetén kész ismét munkába állni.

„Nem akarok visszavonulni, ha jön egy másik érdekes ajánlat, amire azt mondhatom: 'Ez egy jó kilátás'. Természetesen mindig hírbe fognak hozni nemzeti csapatokkal, mivel olyan sokáig voltam szövetségi kapitány. Ami a tapasztalataimat illeti, ez lenne a legmegfelelőbb számomra" – mondta el korábban a Sky-nak.

Bár a ghánai sajtó kész tényként kezelte a tárgyalásokat, Löw szavai alapján jelenleg nincs hivatalos kapcsolat a felek között. Kérdés, hogy a 2026-os világbajnokságon láthatjuk-e még a kispad mellett állva a sportág egyik legkarakteresebb – és legfurcsább szokásokkal rendelkező – figuráját.

