Jó pénzt remélnek a nyáron Pakson Ádám Martinért

Ádám Martin továbbra is megállíthatatlan, 20 forduló után 20 gólnál jár az OTP Bank Ligában, amivel Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette. A támadó az olasz tréner tanácsát is megfogadta, január óta dietetikushoz jár és saját testsúlyos edzéseket is végez, így készül arra, hogy bemutatkozhasson a nemzeti tizenegyben.

"A nemzetközi labdarúgás teljesen más, mint mondjuk a magyar bajnokságban focizni. Nem voltak problémáim az első fél évben itt az NB I-ben, ezt lehetett látni tavaly, a statisztikáim nem hazudnak. De ahhoz, hogy szintet lépjek, a nemzetközi focihoz közelebb legyek, ahhoz ez (a mostani változtatás) mindenképpen kellett" - mondta Ádám Martin a Digi Sportnak.

Bognár György, a Paks vezetőedzője szerint a csatár számára már elkerülhetetlen a válogatottság.

"Én már öt éve el tudom ezt képzelni. Nem lehet elkerülni azt, hogy bekerüljön a válogatottba, jó formában, jó fizikai állapotban van a termete ellenére. Mondják, hogy esetleg a robbanékonyságán lehetne javítani, de Martin egyáltalán nem lassú játékos, szerintem ebben a pozíciós játékban ő nagyon is otthon van" - vélekedett Bognár, aki szurkol játékosának, hogy a nyáron jó ajánlatot kapjon külföldről.

"Szurkolok neki, hogy lecsapjanak rá, és egy sokkal jobb szerződés reményében mondjuk külföldre igazoljon. Valószínűnek tartom, hogy a klub őt nagyon jó pénzért értékesíteni tudja nyáron, főleg akkor, hogy ha gólkirály lesz, és még nyolc-tíz gólt betermel, a válogatottban is szerepel. Ebben az esetben én azt hiszem, a piaci értéke is megnő" - mondta a tréner.

