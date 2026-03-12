Goal.com
Sokkolta a rajongókat Jeremy Doku bizarr eltűnése a Real Madrid–Manchester City rangadón

A Manchester City szurkolói számára a Real Madrid elleni 3–0-s vereség már önmagában is rémálomszerű volt, de a közösségi médiát mégsem csak az eredmény, hanem egy megmagyarázhatatlan televíziós jelenet tartja lázban. Jeremy Doku, a City szélsője ugyanis a szemtanúk szerint „kivonult a fizika törvényei alól”.

Optikai csalódás sokkolta a nézőket

A bizarr eset a Santiago Bernabéu stadionban történt a mérkőzés második félidejében. A 23 éves belga válogatott játékos a bal szélen, a szögletzászló irányába próbált megindulni, ahol Federico Valverde és Trent Alexander-Arnold próbálta őt megállítani.

A közvetítés során azonban egy pillanatra úgy tűnt, mintha Doku teste egyszerűen fázist váltott volna, és egy tizedmásodpercre teljesen eltűnt a képernyőről, majd méterekkel arrébb bukkant fel újra. A jelenség azonnal elárasztotta az internetet, és percekkel a lefújás után már a „glitch in the matrix” (hiba a mátrixban) kifejezés volt a legnépszerűbb trend az X-en.

A tudomány a „mágia” mögött

Bár a szurkolók sci-fi filmekbe illő teleportálásról beszéltek, a valóság jóval prózaibb és technikaibb: a jelenséget a Virtual Replacement Technology (virtuális helyettesítő technológia) okozta. Ez a rendszer teszi lehetővé a műsorszolgáltatók számára, hogy a pálya melletti hirdetőtáblákon különböző reklámokat jelenítsenek meg attól függően, hogy a világ melyik régiójában nézik a meccset.

Mivel Doku felszerelése és gyors mozgása egy pillanatra bezavart a digitális szenzoroknak, a szoftver véletlenül „ráfestette” a reklámot a játékosra. Ez keltette azt az illúziót, mintha a City sztárját kitörölték volna a pályáról, miközben a játék valójában zavartalanul folyt tovább.

