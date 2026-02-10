Bár megbukott az orvosi vizsgálatokon a Milánóban, nem kell megműteni a Crystal Palace csatárát

A Crystal Palace csatára, Jean-Philippe Mateta nem szorul műtétre térdsérülése miatt, amely az AC Milanhoz vezető átigazolását is meghiúsította.

A francia támadó visszatért a Palace-hoz, de továbbra is a rehabilitáción dolgozik, miután a Milan az orvosi vizsgálatok után visszalépett az átigazolástól. Mateta számára pozitívum, hogy a műtét elkerülhető, és a rehabilitációt a klub edzőközpontjában végzheti.

A Palace vezetőedzője, Oliver Glasner így nyilatkozott:

„Szerencsére nincs szükség műtétre. A térdsérülése nem olyan súlyos, mint attól tartottunk, több szakember véleménye szerint a rehabilitációval is kezelhető a probléma. Hiányozni fog néhány hétig, de műtét nélkül visszatérhet a pályára.”

Ami a Milanra vonatkozó átigazolást illeti, Glasner így fogalmazott:

„Természetesen csalódás volt, hogy az átigazolás nem valósult meg, de Mateta most a visszatérésre és a következő hónapokra koncentrál. A végső döntést a klub orvosi stábja és a szakemberek javaslata alapján hozták meg, így a rehabilitációt itt, a Palace-nál végzik.”