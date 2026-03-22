US Sassuolo Calcio v US Cremonese - Serie A
Bózsik Tamás

Jamie Vardy a Leicester City után a Cremonesét is benntarthatja, egy perc után gólpasszt adott

A Rókákkal egyszer már átélt egy nagy megmenekülést - egy újabb bennmaradáshoz járulhatott hozzá egy perccel a pályára lépése után.

A 39 éves Jamie Vardy gólpassza is kellett ahhoz, hogy a Cremonese 2-0-ra legyőzze a Parmát a Serie A 30. fordulójában, ezzel hosszú idő után ellépett a kiesőzónából - írta meg angol kiadásunk. 

A Leicester Cityvel 2015-16-ban Premier League-et nyerő angol center január nyolcadika óta először vállalt szerepet egy találatban, éppen a legjobbkor. A 67. percben váltotta Antonio Sanabriát, majd egy perccel később Jari Vandeputténak készített elő, aki nem hibázott, megszerezte csapata második gólját. 

Ezzel a sikerrel feljött a 17., bennmaradást érő pozícióba a Cremonese, igaz, ahhoz, hogy a játéknap végezetével is ott maradjon, ki kell kapnia a vasárnap még pályára lépő Leccének. 

Emlékezetes, hogy a 26-szoros angol válogatott támadó a 2014-15-ös idényben is megmenekült a kieséstől, akkor még a Leicester Cityvel. Niger Pearson gárdája az utolsó négy bajnoki összecsapásán tíz pontot szerzett, ezzel végül kényelmesen bennmaradt, és a 14. helyen zárta a bajnokságot. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés