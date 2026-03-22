Jamie Vardy a Leicester City után a Cremonesét is benntarthatja, egy perc után gólpasszt adott

A 39 éves Jamie Vardy gólpassza is kellett ahhoz, hogy a Cremonese 2-0-ra legyőzze a Parmát a Serie A 30. fordulójában, ezzel hosszú idő után ellépett a kiesőzónából - írta meg angol kiadásunk.

A Leicester Cityvel 2015-16-ban Premier League-et nyerő angol center január nyolcadika óta először vállalt szerepet egy találatban, éppen a legjobbkor. A 67. percben váltotta Antonio Sanabriát, majd egy perccel később Jari Vandeputténak készített elő, aki nem hibázott, megszerezte csapata második gólját.

Ezzel a sikerrel feljött a 17., bennmaradást érő pozícióba a Cremonese, igaz, ahhoz, hogy a játéknap végezetével is ott maradjon, ki kell kapnia a vasárnap még pályára lépő Leccének.

Emlékezetes, hogy a 26-szoros angol válogatott támadó a 2014-15-ös idényben is megmenekült a kieséstől, akkor még a Leicester Cityvel. Niger Pearson gárdája az utolsó négy bajnoki összecsapásán tíz pontot szerzett, ezzel végül kényelmesen bennmaradt, és a 14. helyen zárta a bajnokságot.

