Az Aston Villa kihasználva a válogatott mérkőzések miatti szünetet, Spanyolországba utazozott, ahol a szezon közbeni edzőtábor részeként barátságos mérkőzést játszottak az Elche csapatával. Ezzel is készülve a Premier League hátralévő részére, különösen a BL-helyekért folyó küzdelemre.

A mérkőzés azonban korántsem alakult úgy, ahogy tervezték. Túl az eredményen – 2-1-re veszítettek – még egy sérülés miatt is bosszankodhatott Unai Emery, a csapat menedzsere.

Jadon Sancho vállsérülést szenvedett, amely komoly aggodalmat kelt a Premier League-ben BL-helyezésért harcoló klubnál, hiszen a támadó kulcsszereplő a csapat sikerében.

A Sky Sport Football tájékoztatása szerint a játékos az első félidőben egy párharc során esett a földre olyan szerencsétlenül, hogy le is kellett cserélni.

A klub orvosi stábja jelenleg vizsgálja a vállsérülés súlyosságát, de már most aggodalmat keltett a szurkolók és a szakmai stáb körében, hogy a sérülés akár a szezon hátralévő részére és a BL-kvalifikációra is hatással lehet.

A klub további részleteket ígért, amint a további vizsgálatokat elvégzik.

