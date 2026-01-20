A Premier League-ből igazolt a kiesés ellen küzdő elitcsapat

Az ACF Fiorentina szerződtette az angol Jack Harrisont a Premier League-ben újonc Leeds Unitedtől - jelentette be az olasz klub hivatalos közösségi oldalán. A 29 éves szélső kölcsönben írt alá egymillió euróért, és a szezon végéig fogja segíteni a Violákat a kiesés ellen folytatott harcban. Harrison számára jól jön a váltás, hiszen az őszi szezon folyamán alig-alig kapott lehetőséget, sőt, az elmúlt 11 összecsapáson csak egy percet töltött a pályán.

Az angol támadó még 2010-ben, a Manchester United akadémiájáról került váratlanul az Egyesült Államokba, ahol több utánpótláscsapatot is megjárt, míg végül a New York City FC-nél megvetette a lábát. A kevés európai fiatal közé tartozott, aki a tengerentúlon indította el a karrierjét.

A City Football Groupon belül váltott klubot, amikor 2018 telén szerződtette a Manchester City, de egyszer sem szerepelt a klub színeiben, amely rendre kölcsönadta. 2021-ben vette meg végleg a Leeds United. Az elmúlt két idényt egyaránt az Everton alapembereként töltötte kölcsönben.

Úgy tűnik, hogy a firenzei együttes kezd kilábalni abból a rendkívül mély gödörből, amibe még a kilencedik fordulóba került, hiszen onnantól kezdve egészen a 20. játéknapig kiesést jelentő pozícióban állt. A legutóbbi, 21. körben jött meg az áttörés, ekkor ugyanis a Violák 2-1-re megverték a Bolognát, így hosszú idő után először zárhattak egy játéknapot biztonságos pozícióban.