Történt ugyanis, hogy a találkozót megelőző szokásos kézfogásokat kihagyták a bosnyákok, akik nemes egyszerűséggel elsétáltak a kezüket nyújtó izraeli játékosok mellett.

A videót kiszúró Wear The Peace szerint ennek az volt az oka, hogy Izrael háborúban áll Iránnal, amelyben Boszniához hasonlóan többségben vannak az iszlám vallásúak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) milyen szankciót fog kiszabni a történek miatt.

Arról a GOAL is beszámolt, hogy a spanyol válogatott mérkőzése sem volt éppenséggel békés hangulatú, amire Lamin Yamal is reagált.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.