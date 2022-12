Itt az újabb bomba meglepetés: kikapott Brazília!

A svájciak fordulatos mérkőzésen győzték le Szerbiát.

Fogadj 20-szoros szorzóval Lionel Messi kaput eltaláló lövéseinek számára az Argentína–Ausztrália vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Kamerun hatalmas bravúrral juthatott volna csak tovább a csoportkörből, amihez a már biztos nyolcaddöntős Brazíliát kellett volna legyőznie. A brazilok esélyeshez méltóan már az első perctől kezdve dominálták a mérkőzést, nagy nyomást helyeztek ellenfelükre, azonban az első játékrészben kialakított közel egy tucat helyzet nem volt elég egy gólra.

A fordulás után Brazília továbbra is uralta a találkozót, a rendes játékidő ráadásának második percében azonban így is Kamerun szerezte meg a vezetést Vincent Aboubakar góljával, amivel végül meg is nyerte a mérkőzést 1–0-ra.

Mindeközben a csoport másik mérkőzése őrületes fordulatokat tartogatott a nézők számára. Svájc és Szerbia egyaránt reális eséllyel lépett pályára a továbbjutásért, azonban utóbbinak ehhez kötelezően nyernie kellett volna. Ennek ellenére a svájciak kerültek előnybe Xherdan Shaqiri révén a 20. percben, azonban bő negyedóra alatt a szerbek fordítottak Alekszandr Mitrovics és Dusan Vlahovics révén. Ennek ellenére a félidőre döntetlennel vonulhattak a felek, hiszen egy perccel az első játékrész vége előtt Breel Embolo egyenlített.

A fordulás után csupán három perc kellett, hogy Remo Freuler beállítsa a 3–2-es végeredményt Svájc javára, amely így hat ponttal továbbjutott a G-csoportból Brazília mögött a második helyen.

VILÁGBAJNOKSÁG, KATAR

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

G-CSOPORT

Kamerun–Brazília 1–0 (Aboubakar 90+2.)

Szerbia–Svájc 2–3 (Mitrovics 26., Vlahovics 35., ill. Shaqiri 20., Embolo 44., Freuler 48.)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A francia válogatott világbajnoki címe 8-szoros szorzóval fogadható. (x)