Hátborzongató: Ronaldo megtörte a csendet, kíméletlen őszinteséggel beszélt az MU-ról - és beszólt vezetőedzőinek is

Cristiano Ronaldo nem élete idényét futja a Manhester Unitednél - finoman szólva. Az ötszörös aranylabdás portugál 2021 nyarán döntött úgy, hogy hazatér egykori sikerei helyszínére, de az utóbbi közel egy év mégsem úgy alakult, ahogy arra számított volna. A portugál világsztár Piers Morgan tv-műsorában vallott teljesen őszintén arról, hogyan is élte meg az elmúlt hónapokat a vörös ördögöknél.

A 37 éves világsztárnál betelt a pohár, ezért egy másfél órás műsor keretein belül elmesélt mindent. A portugál zseni kifejtette, hogy a mögöttünk hagyott időszak nem csak sportszakmailag, de magánéletileg is borzasztóan nehéz volt számára, miután élettársával, Georgina Rodríguezzel elvesztették újszülött gyereküket. És pont ezért nagyon fájt a támadónak, ahogy viselkedtek vele az MU-nál:

Majd Ronaldo rátért az őt irányító vezetőedzőkre is. Az ötszörös aranylabdásnak elmondása szerint egykori csapattársával, Ole Gunnar Solskjaerral jól kijött, vele nem volt semmi problémája. CR szerint Ralf Rangnick kinevezésével kezdődtek a gondok:

– fogalmazott az MU-tól az előző szezon végén távozó német szakemberről. Rangnick előző munkahelyén, az RB Leipzignél nem vezetőedzőként, hanem sportigazgatóként dolgozott, de azt megelőzően olyan klubcsapatokat irányított edzőként – a teljesség igénye nélkül –, mint a Stuttgart, a Hannover 96, a Schalke 04, a TSG Hoffenheim.

Ronaldo ezt követően kitért a Manchester Unitedot jelenleg iránytó Erik ten Hagra is:

BREAKING: I’ve interviewed Cristiano Ronaldo at length for my show ⁦@PiersUncensored⁩ ….

It’s the most explosive interview he’s ever given. Stand by for news at 10pm. pic.twitter.com/oK7gSXF0Dg