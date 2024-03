Itt a vége? Dárdai távozásáról beszélt a Hertha Berlin igazgatója!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A másodosztályú német bajnokságban (Bundesliga 2.) szereplő Hertha BSC sportigazgatója, Benjamin Weber szerint nem kizárt, hogy Dárdai Pál legkisebb fia, Dárdai Bence a szezon végén távozik a fővárosiaktól.

A cikk lejjebb folytatódik

A Dárdai Bence általános vélekedés szerint akár a csapat kulcsjátékosává is válhatna, ám a fiatal futballistának csak nyárig érvényes a szerződése, és továbbra sem tudni, hogy hosszabbít-e.

Kérőkből pedig akad bőven, hiszen sajtóhírek szerint a Juventus, az AC Milan, az Ajax és a Borussia Mönchengladbach szívesen látná soraiban a 18 éves középpályást, úgy hogy a berlinieknek csipkedni kell magukat, ha azt szeretnék, hogy tehetséges játékos a klubnál folytassa karrierjét.

A támadó középpályás jövőjével kapcsolatban most először nyilatkozott Benjamin Weber. Dárdaiék főnöke szerint a Hertha tán két legnagyobb reménységét, Dárdai Bencét és/vagy Ibrahim Mazát sikerülhet megtartaniuk, de tart a tehetősebb és sikeresebb klubok csáberejétől – írja a Bors.

„Egyértelműen az az előnyünk, hogy a fiatal labdarúgók látják: nálunk lehetőséget kapnak, hogy játsszanak és némely meccsen letegyék a névjegyüket. Ez a mi utunk. Ez jó. És megvan ehhez az edző bátorsága, hogy bevesse a fiatal játékosokat"

– dicséri Dárdai Pál vezetőedzőt a sportigazgató.

A sportvezető tehát optimista a tehetségek megtartása ügyében, de nem tagadja azt sem, hogy Dárdai Bencéék távozása mellett is szólnak érvek.

„Végeredményben a profi labdarúgás már csak olyan, hogy vannak ilyen-olyan összetevők, amiket nem tudunk olyan jól befolyásolni. Jó játékosaink vannak, jó játékosaink vannak az utánpótlás területén is. Természetesen ez érvényes Bencére is. Különböző érdekek dolgoznak, ezt világosan ki kell mondanunk"

– húzta alá Weber, utalva a focistáknak ajánlott magasabb fizetésekre, az ügynökeik érdekeire és a sportszakmai előrelépés lehetőségére is.

Weber azonban reménykedik, hogy sikerül maradásra bírni az ifjú támadó középpályást:

„Bence ügyében meglátjuk, hogyan alakulnak a következő hetek. Ha valamit bejelenthetünk róla, bejelentjük."

A Bors információi szerint a legfiatalabb Dárdait már tavaly is hívta volna a Borussia Mönchengladbach, azonban édesanyja, Dárdai Mónika tanácsára Bence végül a maradás mellett döntött. Most az a kérdés, hogy a 18 éves játékos a nyár folyamán is ezt a döntést fogja-e meghozni, vagy esetleg más lehetőségek is felmerülnek előtte, például a távozás lehetősége.