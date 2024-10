Itt a forduló meglepetése: A Real Madrid elvérzett Franciaországban

Lille vs Real Madrid

Hatalmasat küzdött a Lille.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Lille 1-0-ás győzelmet aratott a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában szerda este a Real Madrid ellen.

Annak ellenére, hogy Kylian Mbappé nem tudta kezdőként vállalni a játékot - Endrick kapta meg a lehetőséget -, országos kettesnek ígérkezett az esélyek alapján a Lille és a Real Madrid párharca. Ennek megfelelően kezdődött a mérkőzés, hiszen az első két nagyobb lehetőség Vinícius és Endrick előtt adódott az első 20 percben, mindkettejük lövését Lucas Chevalier védte. A 25. percben aztán Jonathan David megmutatta, hogy éledeznek a hazaiak, aztán a 45. percben Eduardo Camavinga hibája után tizenegyeshez jutottak a franciák. David túljárt Andriy Lunin eszén, így a félidőben 1 góllal a hazaiak álltak jobban.



A második félidő elején Edon Zhegrova veszélyeztetett, majd a 65-ben megint David, a Real Madrid cserékkel próbált lendületet vinni a játékba, Mbappé is pályára került. A 74. percben aztán Dani Carvajal fejelt mellé közelről, majd két Antonio Rüdiger fejes után is nagy kavarodás alakult ki a lille-i kapu előtt, de a szerencse csak nem akart a madridiak mellé állni. A 91. percben Arda Güler közeli fejese volt az utolsó puskapor, Chevalier azonban ezt is védte, a Lille így az idei BL eddigi legnagyobb meglepetését okozva megverte a Real Madridot.