A PSG csatárával pótolhatja Isakot a Liverpool

A Liverpool vezetősége egy merész, hat hónapos kölcsönszerződés lehetőségét mérlegeli a Paris Saint-Germain támadójával, Gonçalo Ramosszal, miután Alexander Isak súlyos sérülést szenvedett, ami komoly gondot okozott Arne Slot támadósorában. A Premier League címvédője kulcsfontosságú időszak elé néz, ezért rövid távú megoldásokat keres, amíg rekordigazolásuk felépül.

A Liverpool szezonja komoly ütést kapott, amikor Isak a Tottenham elleni mérkőzésen megsérült. A támadó műtéten esett át, és határozatlan - de hosszú - időre kidőlt, ezzel Slot elveszítette első számú középcsatárát egy olyan időszakban, amikor a keret mélysége már így is próbára van téve.

Ennek következtében a Liverpool – a hírek szerint – nem végleges januári igazolásban gondolkodik, hanem a kölcsönpiacon keres megoldást Isak pótlására. A terv Hugo Ekitiké kiváló formája ellenére is napirenden van, mivel a klub biztosítani szeretné a megfelelő rotációt és mélységet a szezon hátralévő részére.

A CaughtOffside értesülései szerint a januári kiszemeltek között szerepel a PSG portugál válogatott csatára, Gonçalo Ramos is, aki rövid távon elérhető lehet kölcsönben. A Liverpool olyan „kész” támadót keres, aki azonnal bevethető, és nem borítja fel a hosszú távú terveket. Ramos – aki eddig kilenc gólt szerzett az idényben – ideális átmeneti megoldásnak tűnik agresszív letámadása és kiváló tizenhatoson belüli helyezkedése miatt.

Egy kölcsönszerződés lehetővé tenné a Liverpool számára, hogy versenyképes maradjon a bajnoki hajrában, miközben elkerüli egy újabb jelentős anyagi befektetés kockázatát a 2025-ös, nagy költekezéssel járó nyár után.

Ramos ugyanakkor nem az egyetlen név a klub radarján. Az Al-Ahli támadója, Ivan Toney, valamint a Juventus csatára, Dušan Vlahović is nagyra értékelt játékos a klubon belül, ám őket inkább hosszabb távú célpontként kezelik, nem gyors megoldásként a jelenlegi idényre. A vezetőség óvakodik attól, hogy januárban olyan végleges igazolást hajtson végre, amely Isak visszatérése után kerettervezési problémákat okozhat.

Felmerültek sokoldalúbb támadóprofilok is, akik több poszton bevethetők lennének. A Real Madrid játékosa, Rodrygo egy kreatív, csúcskategóriás opcióként került szóba, míg Ramos PSG-s csapattársát, Bradley Barcolát gyorsasága és direktebb játéka miatt figyelik. Ezek az alternatívák inkább rugalmasságot adnának Slotnak, mintsem egy klasszikus Isak-helyettest.

Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, Cody Gakpo pedig sérüléssel bajlódik, így a Liverpool tisztában van azzal, hogy kizárólag Ekitikére támaszkodni komoly kockázatot jelentene.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.