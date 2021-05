Ingyen hozhat 8 milliót a spanyol csúcsrangadó!

Nyerj 8 millió forintot az Unibeten! Ingyenes tippjáték a szombati Barcelona-Atletico Madrid rangadóra! Kattints, regisztrálj és tippelj a meccs kezdetéig!

Szombaton nagyot léphet a bajnoki cím felé az Atlético Madrid, de nem lesz könnyű dolga, hiszen a Barcelona ellen kellene győznie az együttesnek. A hazai együttes továbbra is vezeti a mezőnyt, de nagyon szoros a verseny. Az Atlético még akkor is aranyérmes lehet a végén, ha nem győz a rivális ellen idegenben. Ellenben a katalánok kiszállnak a versenyből, ha nem szereznek három pontot Diego Simeone csapata ellen.

A magyar fogadókat persze ennél is komolyabb dolog tarthatja lázban, hiszen az Unibeten ismét befektetés nélkül nyerhet valaki 8 millió forintot, amihez nem kell mást tenni, csak el kell találni, hogy ki és hányadik percben szerzi a találkozó első gólját. A hazaiaknál nyilván Messi és Griezmann a legesélyesebb, míg a vendégeknél Luis Suárezre tippelhetnek a legtöbben. No, de mikor sikerül feltörni a két magabiztos védelmet? Vagyis korántsem könnyű mindent eltalálni, de a lényeg az, hogy a játék ingyenes, csak a fenti linken regisztrálni kell és már el is érhető az Unibet oldalának kezdőlapján.