Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi a 2026-os férfi labdarúgó-világbajnokságot – legalábbis ezt állítja Gianni Infantino, a FIFA elnöke. A sportvezető szerint a tornára meghirdetett mérkőzések mindegyike teltházas lehet, sőt 104 találkozóból 77-re több mint egymillió jegyigénylés érkezett.

A világbajnokságot 2026 júniusában és júliusában rendezik meg Észak-Amerikában, három házigazda ország – Egyesült Államok, Kanada, Mexikó – közreműködésével.

Infantino egy floridai üzleti fórumon, a World Liberty Forum rendezvényén beszélt a jegyértékesítésről, majd a CNBC-nek adott interjúban további részleteket árult el. Állítása szerint a FIFA összesen 508 millió jegyigénylést regisztrált a nagyjából hétmillió értékesíthető belépőre. A szervezet hangsúlyozta: minden igénylést egyedi bankkártyaadatok alapján hitelesítettek, így igyekeznek kizárni az automatizált vásárlásokat.

Az elnök azt is kijelentette, hogy a világbajnokság mérkőzéseit világszerte mintegy hatmilliárd ember követheti majd figyelemmel, és a kiemelkedő kereslet természetes módon hatással van a jegyárak alakulására is. A magas árak ugyanakkor komoly kritikákat váltottak ki szurkolói csoportokból és politikai szereplőkből egyaránt.

Infantino egy ponton úgy fogalmazott, hogy „minden jegy elkelt”, ám a FIFA később pontosított: a kijelentés arra utalt, hogy várakozásaik szerint valamennyi találkozó teltházas lesz, miközben bizonyos jegyeket a későbbi értékesítési fázisokra tartanak fenn.

A torna pénzügyi jelentősége is óriási. A FIFA elnöke szerint a világbajnokság bevételei meghaladhatják a 11 milliárd dollárt, míg az Egyesült Államok gazdaságára gyakorolt hatás elérheti a 30 milliárd dollárt. A nemzetközi szövetség a jegyek viszonteladásából is profitál: saját platformján 15–15 százalékos jutalékot számít fel az eladónak és a vevőnek egyaránt.

Infantino hangsúlyozta: a jegyigénylések több mint 200 országból érkeztek, ami szerinte jól mutatja, hogy a világbajnokság továbbra is globális ünnep, amely emberek milliárdjait képes megmozgatni.

A rekordméretű, 104 mérkőzéses torna így nemcsak sport-, hanem üzleti és társadalmi szempontból is történelmi jelentőségűnek ígérkezik.

