Íme, a részletek Mourinho kirúgásával kapcsolatban

A Goal Magyarország is beszámolt róla, hogy a Tottenham Hotspur ma reggel kirúgta menesztette José Mourinhót. Délelőtt még 'csak' a Telegraph értesüléseire hivatkozhattunk, a kirúgás azóta már hivatalos, hiszen a londoni klub weboldalán is bejelentette a váltást.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS