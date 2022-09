Idegenben ütötte ki a Zalaegerszeg a Mezőkövesdet

Kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott a Zalaegerszegi TE a Mezőkövesd-Zsóry otthonában a labdarúgó NB I hetedik fordulójának nyitómérkőzésén.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Jól kezdett a Mezőkövesd, hiszen már a 27. percben tizenegyeshez jutott, azonban Dino Besirovic kihagyta a büntetőt. Bő nyolc perccel később aztán Bobál Dávidot kiállították, a 40. percben pedig már élt is az emberelőnnyel a Zalaegerszeg, amely Eduvie Ikoba révén megszerezte a vezetést.

A fordulás után aztán öt percet kellett várni, hogy az amerikai ismét betaláljon, majd a 72. percben a harmadik találatát is megszerette. Három perccel később aztán Gergényi Bence is eredményes volt, majd egy perccel a rendes játékidő vége előtt Szalay Szabolcs állította be az 5-0-s végeredményt.

LABDARÚGÓ NB I, 7. FORDULÓ

Mezőkövesd-Zalaegerszegi TE 0-5 (Ikoba 40., 50., 72., Gergényi 75., Szalay 89.)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Újpest-Ferencváros rangadón a hazaiak győzelme 5.10, a döntetlen 4.20, a vendégsiker 1.58-szoros szorzóval fogadható. (x)