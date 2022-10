Idegenben nyert rangadót a Barcelona a Valencia otthonában

Meglepő vereséget szenvedett a Cádiz otthonában az Atlético Madrid.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Barcelona fontos mérkőzésen lépett pályára a Valencia otthonában, hiszen mindenképpen javítani szeretett volna a Bayern München elleni hétközi BL-vereség után. A katalán együttes ennek ellenére majdnem nehéz helyzetbe került, hiszen a házigazda az 50. percben Samuel Lino góljával megszerezte a vezetést, de kezezés miatt visszavonták a találatot. Végül a ráadás harmadik percében Robert Lewandowski érkezett, és megszerezte a három pontot a Barcelonának.

Az Atlético Madrid is búcsúzott a hétközben a Bajnokok Ligájától, így szintén a javítás érdekében lépett pályára a kiesés ellen küzdő Cádiz otthonában. A házigazda már a hetedik percben előnybe került, majd ezt meg is duplázta a 81. eprcben, de a "matracosok" így is egyenlíteni tudtak. A dráma mégsem ez volt, hiszen a rendes játékidő ráadásának 9. percében Ruben Sobrino megnyerte a mérkőzést a Cádiznak.

Nagy meglepetésre a Rayo Vallecano is diadalmaskodott a Sevilla otthonában, az andalúzok 1-0-ra kaptak ki.

LA LIGA, 12. FORDULÓ

Valencia-Barcelona 0-1 (Lewandowski 90+3.)

Sevilla-Rayo Vallecano 0-1 (A. Garcia 61.)

Cádiz-Atlético Madrid 3-2 (Bongonda 7., A. Fernandez 81., Sobrino 90+9., ill. Joao Félix 85., 89.)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Real Madrid-Girona bajnokin a hazaiak győzelme 1.21, a döntetlen 7, a vendégsiker 15-szörös szorzóval fogadható. (x)