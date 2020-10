„Ibra Olaszországba érkezése nagyobb hatást váltott ki, mint Cristiano Ronaldoé”

Miután idén februárban 4–2-es győzelmet aratott az a februári milánói derbin, Romelu Lukaku az Inter csatára kijelentette: "Új király van a városban".



Zlatan Ibrahimovic a 2–1-es visszavágása után csattanós választ adott a belga csatár kijelentésére:

„Milánónak soha nem volt királya...Istenük van” – mondta a tőle megszokott szerénységgel Zlatan a meccs után, amelyen a Milan mindkét gólját ő szerezte.

Ez a "túlzott szerénység" talán még Zlatantól is szokatlan, de ha megnézzük a 39(!) éves csatár teljesítményét, könnyen megérthetjük, miért van a támadónak „Messiás-komplexusa”.

Amióta januárban visszatért a San Siroba, tényleg ő lett a Megváltó, 39 éves korára a egyik legbefolyásosabb szereplőjévé vált.



„Olaszországba érkezése nagyobb hatást váltott ki, mint Cristiano Ronaldoé” - mondta Alberto Zaccheroni, a Milan és a korábbi edzője a hét elején az Il Giornale-nak.

És Zaccheroninak igaza van. Persze nem Ronaldo hibája, hogy neki nem lehetett ekkora hatása a Juventusban, hiszen egy 7 éve folyamatosan bajnokságot nyerő csapathoz érkezett, ahol csak a BL megnyerésére kapták volna fel a fejüket az olaszok.



Ibra ugyan még nem nyert trófeát mióta másodjára is a Milanban focizik, de hatása már az egész klubbon érezhető. A szezon ebben a szakaszában még korai lenne kijelenteni, de nagy esély van arra, hogy 2014 után, jövőre újra a Bajnokok Ligájában szerepeljen a csapat.



Tegyük hozzá mindehhez, hogy a Milan rendelkezik a legfiatalabb csapattal az európai top ligákat figyelembe véve - Ibrahimovic tapasztalata tehát felbecsülhetetlen. A fiatal csapattársak nem is hagynak ki egyetlen alkalmat sem, hogy dicsérjék az “Istenüket” azért, ahogyan minden egyes edzésen példát mutat. A Milan legfiatalabb játékosai hétről-hétre azt látják, hogy Ibra maximálisan dolgozik az edzéseken, és testközelből tapasztalhatják meg: ha valaki olyan, mint ő, ha olyan keményen dolgozik mint ő, akkor bármit elérhet.



Fabio Capello sem lepődik meg azon, hogy Ibrahimovic továbbra is 100 százalékos formában játszik.

"Még 39 évesen is meghatározó játékos bárhol is szerepeljen, mert Ibra csak azért játszik, hogy nyerjen. Az olyan személyiségű játékos, mint ő, az egész csapat mozgatórugója.”



A siker másik kulcsa egyértelműen Stefano Pioli, akit kinevezésekor csak átmeneti megoldásnak tekintettek; mielőtt Ralf Ragnick megérkezik a 2020–21-es szezon kezdetére.



Pioli, szerény, méltóságteljes, de amit csinál az igazán különleges. A Roma elleni hétfői meccset követően a Milan továbbra is veretlen - egyetlen csapatként az európai top ligák közül. Mondani sem kell, hogy Ibrahimovic a Roma elleni meccsen is duplázni tudott...

A Rossoneri figyelemre méltó teljesítménye azonban régebbre nyúlik vissza, mint néhány jól sikerült mérkőzés. Elképesztő eredményességük a koronavírus utáni újraindulás óta tart.

A Serie A újrakezdése óta a Milan 17 mérkőzést játszott, ezen 13 győzelmet aratott, négy döntetlen mellett, ami szintén egyedülálló a topligákban. Ráadásul zsinórban 25 Serie A-mérkőzésen szereztek gólt, ez az 1973-as szezonban sikerült utoljára a Milannak.



Ibrahimovic és Pioli tehát a két főszereplője a Milan szárnyalásának, bár személyiségüket tekintve tűz és víz a két ember. Elég csak az alábbi nyilatkozatokat összehasonlítani.



Ibrahimovic szerint a tavalyi Scudettót ők nyerték volna, ha nem a szezon felénél érkezik és a kezdetektől ő is csapat tagja.



Pioli ezzel szemben még most is óvatos: "A Serie A-ban jelenleg négy-öt olyan csapat van, amelyek papíron erősebbek nálunk."



A pályán viszont eddig kevés jobb formában lévő csapat van Európában - Olaszországról nem is beszélve.



Lehet, hogy Ibrahimovic valójában nem Isten, de ő és Pioli Milánóban eddig csodát tesznek.