Horváth Krisztofer elárulta, miért az Újpestet választotta a Ferencváros helyett!

"Nem volt nehéz döntés!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Néhány nappal az átigazolási határidő lejárta előtt jelentette be az Újpest FC, hogy kivásárolták szerződéséből Horváth Krisztofert, aki gólpasszal mutatkozott be előző magyarországi csapata, a Kecskemét ellen.

A 22 esztendős támadó a molcsapat.hu-nak elárulta, miért nem maradt Torinóban, és miért a lilákat választotta a Ferencváros helyett.

"Nyilván bizonyítani akartam a Torinóban, de az új edző 3-5-2-es felállásban játszatja a csapatot, és ebben a formációban nekem nem igazán van helyem. Nyolcasban próbálgatott, de nem ment igazán, ami nem is csoda, hiszen ez a poszt nem fekszik nekem. Én is hallottam, hogy a Ferencváros is érdeklődik irántam, de az Újpestnél több volt ez érdeklődésnél: a lilák nagyon akarták, hogy az ő játékosuk legyek, ezért nem volt nehéz döntés őket választani. Örömmel igazoltam Újpestre, készen állok, hogy hozzásegítsem a klubot az igencsak nagyratörő céljai eléréséhez” - mondta Horváth, aki mindig is hálás lesz a kecskemétieknek, de profi játékosként nem tehette meg, hogy befolyásolja őt a szép időszak, s örül, hogy jól sikerült a bemutatkozása Újpesten.

“Olyanokkal szeretek igazán együtt játszani, akik értik a játékot, mert az ilyen játékosok gyorsan elkezdik olvasni egymás gondolatait" - ecsetelte a kétszeres magyar válogatott futballista, hozzátéve, biztos benne, hogy sok hasonlóan örömteli pillanat vár még rájuk, de az út, amin a klub elindult, nem könnyű és nem is rövid.

"Nem is mondtam volna igent a megkeresésre, ha nem nagy célokért küzdene a csapat. Úgy érzem, megtaláltam a helyemet, hiszen én is a dobogóra vágyom, a nemzetközi kupákban szeretnék szerepelni a lilákkal. Hogy a vezérszerepre készen állok-e? Ez nem ilyen egyszerű, először egységes közösségnek, jó csapatnak kell összeállnia, amiben minden játékos megtalálja a helyét. Ez a folyamat már elindult Újpesten, én pedig még csak most csöppentem bele, de azon leszek, hogy minél hasznosabb tagja legyek a csapatnak" - nyilatkozta Horváth.