Feczkó Tamás24.hu
C. Kovács Attila

Hiába a feljutás, mégis távozik a budapesti csapat vezetőedzője!

Tamás Feczkó

Értesüléseink szerint Feczkó Tamás a szezon végén közös megegyezéssel távozik a Budapest Honvédtól. Mutatjuk a részleteket!

Értesüléseink szerint komoly változások jöhetnek Kispesten: könnyen elképzelhető, hogy külföldi edző veszi át Feczkó Tamás helyét a Budapest Honvéd kispadján.

Az NB I-be frissen feljutó Honvéd új irányvonal mentén kezdené meg a következő idényt. Úgy tudni, a feljutást kiharcoló Feczkó Tamás pozíciója erősen bizonytalan, és minimális az esély arra, hogy a felek együtt folytassák a munkát – annak ellenére, hogy a vezetőedző korábban arról beszélt, feljutás esetén élne az élvonalra is érvényes szerződése.

Spanyol edző veheti át a Honvédot

A klubnál állítólag már a lehetséges utódot is kinézték: a Debrecen és a Zalaegerszeg példáját követve egy spanyol szakember érkezhet, aki jelenleg a spanyol harmadosztályban dolgozik.

Az NB II-ből még két forduló van hátra, és a Honvéd akár a bajnoki címet is megszerezheti. A hétvégén ráadásul rangadó vár rájuk, hiszen hazai pályán fogadják a Vasast.


