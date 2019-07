Hivatalos: Új szerződést írt alá a Liverpool támadója

A szerdán kora este jelentette be, hogy új szerződést írt alá a klubbal Divock Origi.

A 24 éves támadó korábbi kontratktusa a következő idény végén járt volna le, amelyet most - ahogy a Pool oldala fogalmaz - hosszú távra meghosszabbítottak.

A focista 2018 nyarán érkezett vissza az angolokhoz a Wolfsburg együttesétől, ahol egy évet kölcsönben töltött, és az elmúlt idényben a Pool szurkolók kedvencévé vált.

Ezt egyrészről köszönhette annak, amit a csapat menetelésében nyújtott, illetve kiderül alábbi cikkünkből, amelyben a legnagyobb hazai Pool-közösség tagjai mondták el véleményüket Origiről.

Goal extra: Alázat, hűség, szenvedély – Utazás a Liverpool hazai fanatikusaival

- Nagyon boldog vagyok az új szerződésemnek, amely nagy lendületet ad nekem az idény kezdete előtt.

Úgy érzem, hogy jól halad a karrierem, lépésről-lépésre fejlődöm és jól érzem magam itt.

A csapatban nagy potenciál van, én az edzések és a meccsek minden pillanatát élvezem - mondta el Origi a Liverpool hivatalos oldalának.

