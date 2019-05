Goal extra: Alázat, hűség, szenvedély – Utazás a Liverpool hazai fanatikusaival

Egy felejthetetlen hétvége a magyar Pool-szurkolókkal.

Vasárnap hajnalban vágott neki az OLSCH (Official Supporters Club Hungary) és a Goal közös csapata Liverpool-nak, hogy együtt tekintsék meg a Vörösök utolsó bajnoki mérkőzését a Wolverhampton Wanderers ellen.

Négy nappal voltunk a csoda után, hiszen a BL-ben a Pool egy elképesztő meccset követően három gólos előnyét ledolgozva jutott tovább a ellen az Anfielden, bejutva a döntőjébe.

Az odafelé vezető út során az OLSCH tagjain és a stadion környékén gyülekező mintegy ötvenezer Pool-szurkolón nem érződött különösebb feszültség a Wolves elleni meccs előtt, valamennyire mindannyian elkönyvelték, hogy bár vasárnap egy újabb csoda történhet, ha nyernek az Anfielden, a City pedig nem jár sikerrel Brightonban, de azért mindenki tisztában volt a realitásokkal.

Csevegés, sörözés, igazi családi hangulat uralkodott az Anfieldet övező utcákon a meccset megelőző pár órában.

Azonban ismét feltűnést keltett az OLSCH tagjának, Fülinek a megjelenése a stadion szomszédságában, aki mintegy 10 év alatt kb. 450 kitűzőt aggatott Mikulás-szerű palástjára. Szinte 10 métert nem tudott haladni anélkül, hogy meg ne állították volna és egy fotót ne lőttek volna vele a már jó hangulatban lévő helyi szurkolók.

Füli azonban nem csak az Anfielden gyűjtötte be az elismeréseket, hanem jöttünkben-jártunkban az utazás egésze alatt a városban is igen népszerű volt a liverpooli lakosok körében. Füli igazi országimázst jelentett hazánknak, hiszen őt látva biztosan megjegyezték Magyarország nevét a helyiek.

Jómagam először jártam az Anfield Road-on, és bár nem vagyok Pool-szurkoló, egészen magával ragadott mindaz, amit ott láttam és tapasztaltam. A magyar srácok, a kiutazó külföldi Pool-szimpatizánsok és a helyiek mind közösek egyben: szenvedélyük, sőt, életük a Liverpool.

Ami a szervezést illeti, minden nagyon flottul ment a beengedéskor: a stewardok segítőkészek voltak. Mivel a csapat tagjai szét voltak szórva a jegyek alapján a stadion különböző részein, nem volt egyszerű belőni pontosan, hogy ki hol ül vagy áll. Amikor segítséget kértünk az egyik steward-tól, akkor minden további nélkül eltűnt és az összes szükséges infóval tért vissza hozzánk 5 perc múlva, eligazítva minket, amely után nem várt el köszönetet, hanem a világ legtermészetesebb dolgának tartotta, hogy elvégezte a feladatát.

Aztán már csak a meccs volt előttünk. A stadion zsúfolásig telt, a KOP-szektorban már a bemelegítés alatt éneklés, alapozás a 90 percre. Aztán jött a Never walk alone, amely elmaradhatatlan az Anfielden. De ez csak a kezdet volt, hiszen a mérkőzés egésze alatt hallatta a hangját a kórus.

Aztán megszerezte Sadio Mane góljával a vezetést a Pool, és felrobbant a stadion. Ebben a pillanatban bajnok volt a Pool, hiszen a City döntetlenre állt. Pár perc múlva pedig a Main Stand bal oldalán egy hangrobbanás történt: százak ugrottak fel a helyükről és a hullám cunamiként söpört végig a lelátókon: vezet a Brighton a City ellen!

Az Anfield várta a csodát. Sőt, nem csak várta, hanem megélte. Volna. Ugyanis Guardiola együttese gyorsan szertefoszlatta a liverpooli álmokat. A félidőre már ford í tottak és végül 4-1-el simán behúzták a szükséges 3 pontot.

Habár Mane még egy fejes révén lezárta a meccset az Anfielden, ekkor már mindenki tudta, hogy nem lesz fieszta a városban vasárnap este.

De volt mini-fieszta a pályán, ugyanis a lefújás után a Pool játékosai és családtagjai körbementek a stadionban. Közülük Mohamed Salah kislánya volt a legnagyobb „sztár”, ugyanis háromszor is gólt lőtt a KOP oldali kapuba, a szurkolók legnagyobb örömujjongása mellett. A végén édesapjának már a karjaiba kellett kapnia, hogy a csöppség picit „lenyugodjon”.

Ami nagyon érdekes volt, hogy Jürgen Klopp neve és emlegetése mindösszesen egyszer hangzott el a 90 perc és az azt követő ünneplés során. Amikor a végén körbement a szurkolók előtt az egész stáb, akkor egy 15-20 másodperces „Jürgen Klopp-Jürgen Klopp” mantrázás jelezte: a világ legtermészetesebb dolga, hogy a német mester itt van és itt lesz a jövőben is.

Minderről az OLSCH csapat vezetője, Laci is egyértelműen fogalmazott.

- Klopp előtt még sok edzőben gondolkodtunk volna, akár Ancelotti-ban, akár más szakemberben. De amióta ő itt van, azóta szerintem nem is kérdés, hogy ő a tökéletes menedzser a Liverpool számára. Mind szakmailag, mind emberileg.

Feltűnő volt még az is, hogy Divock Origi-t a meccs alatt többször is éltette az Anfield közönsége, legalább annyiszor, mint Mo Salah-ot, vagy még többször is. Nyilván kézenfekvő lenne, hogy a Barca elleni BL-siker okán, de Georginio Wijnaldum is legalább ennyire „megérdemelte” volna az ovációt, hisz ő is kétszer talált be Messiék ellen, ahogy Origi.

A válasz azonban egyöntetű volt a magyar srácok részéről.

- Origi egy fiatal, gyors, kiváló képességű játékos, akinek nagyon nehéz dolga van a Salah-Mane-Firmino hármas mellett-mögött. De ő nem hepciáskodott, nem méltatlankodott, elfogadta a helyzetet, és amikor lehetőséget kapott, akkor odatette magát és lényegében bejuttatta a csapatot a BL-döntőbe. Alázat, hűség, szenvedély. Mindaz jellemzi őt, ami a Liverpool-t is.

A mérkőzés estéjén a Hannover Street és környéke zsúfolásig telt a Pool-szurkolókkal, olyan hangulatot teremtve, mintha megszerezték volna a bajnoki elsőséget.

A meccs másnapja pedig a higgadt értékeléssel és a különféle relikviák beszerzésével telt. Sorra jártuk a Liverpool FC boltjait, ahol csak a képzelet szab határt mindannak, amit venni lehet: a mezeken, sapkákon és zászlókón túl bögrék, mobiltokok, naptárak, kulcstartók, hűtőmágnesek, társasjátékok, de még Pool-os víz és gumicukor is kapható.

Érdekesség volt még, hogy az egyik bevásárlóközpontban a hatalmas Pool-bolt mellett - ahol óriási tömeg volt – megtaláltam a városi rivális Everton sokkal kisebb és szerényebb boltját, ahol alig lézengtek páran. Amúgy tévhit, hogy a Pool- és az Everton-szurkolók nagyon utálnák egymást, nyilván nem borulnak a másik nyakába, de a Vörösök első számú ellenfele Angliában a .

A túra alatt a srácok folyamatosan szervezték a június 1-jei BL-döntő közös meccsnézést is, amely nem is egyszerű feladat, hiszen a múlt évi finálé után most egy nagyobb helyet keresnének Budapesten. Úgy érzik, hogy a után a Tottenham inkább verhető ellenfél, amely miatt óriási tömeget várnak majd a döntő napján.

- Nem örülünk, hogy a Spurs ellen játszunk, egy fokkal szerintünk jobb lett volna az Ajax, mert bár a hollandok fantasztikusan játszottak a BL-ben, épp a Tottnham ellen bizonyosodott be, hogy még rutintalanok, amely nekünk is az előnyünkre válhatott volna. A bajnokság miatt nem búslakodunk már, de a BL-t mindenképpen be kéne húzni, egész egyszerűen nem tudjuk és nem is akarjuk elképzelni, hogy Klopp ismét elveszítsen egy döntőt – összegezték érzéseiket a csapat tagjai.

A túra alatt „kívülállóként” egy egyedülálló és elképesztően színes világot ismerhettem meg, a Pool közösséget, remek emberekkel, akik bár sok mindenben nem értenek egyet, de egyvalami összeköti az életüket, ahogy már Divock Origi-nál megírtuk, és ahogy a himnuszuk címe is szól: sosem hagyják magukra egymást, és alázattal, hűséggel és szenvedéllyel szeretik a Liverpool-t.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!