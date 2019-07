Hivatalos: Szélső támadót igazolt az Inter

Az hivatalos oldalán jelentette be hétfőn kora este, hogy leigazolták Valentino Lazarót.

A 23 éves focista a mai megállapodás értelmében négy éves szerződést írt alá a milánóiakkal.

Az osztrák nemzetiségű Lazaro Németországból, a -től érkezett az olasz klubhoz, ahol korábban két idényt töltött el.

A szélső középpályásként és támadóként bevethető Lazaro a berliniek előző szezonjában 31 meccs alatt három gólt ért el és 7 gólpasszt is kiosztott.

A játékos már 12 alkalommal szerepelt az osztrák válogatottban is, ahol egy gólt szerzett.

A cikk lejjebb folytatódik

További mai információ az Interrel kapcsolatban, hogy Diego Godin az Atletico Madridtól a Nerazzurrihoz szerződött.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

🚨 | ANNOUNCEMENT



🏙️ Welcome to Milano!

⚫🔵 Valentino Lazaro is an Inter player! #WelcomeValentino 🇦🇹 #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/LkU0KNhLoZ