Hivatalos: Diego Godín aláírt az Interhez

Már egy ideje köztudott volna, de az Internazionale most hivatalosan is bejelentette Diego Godín leigazolását.

Az uruguayi védő Májusban jelentette be, hogy kilenc év után elhagyja az Atlético Madridot, és a szerződése lejártát követően aláírt az Interhez.

A 33 éves játékos 2022 nyaráig írt alá szerződést új csapatánál.

Diego Godín még 2010-ben igazolt a Villarrealtól az Atlético Madridhoz, és ezt követően több mint 300 meccsen lépett pályára, és bajnoki címet, Spanyol Kupát és két Európa-ligát nyert a csapattal, valamint két döntőjében.

A tapasztalt hátvédnek fontos szerep juthat az újjáépülő Interben, amely Antonio Conte irányításával szeretné megszorongatni a Juventust a bajnoki címért zajló küzdelemben.

