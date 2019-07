Hivatalos: Olasz válogatott védővel erősített a Roma

Szerda este az hivatalosan bejelentette, hogy megszerezték Gianluca Mancinit az Atalanta csapatától.

A kétszeres olasz válogatott hátvéd egyelőre 2 millió euróért cserébe kölcsönbe érkezik a Romához, jövő nyáron pedig kötelező vásárlási záradékkal további 15 millió euróért végleg a fővárosi együttesé lesz.

Az AS Roma ezen felül további 8 millió eurót bónuszok formájában fizethet ki az Atalantának, a 23 éves védő pedig összesen öt évre írt alá a Farkasoknál.

A cikk lejjebb folytatódik

Mancini az előző szezonban robbent be a -ban, védő létére 35 meccsen 6 gólt szerzett, és hatalmas szerepet vállalt abban, hogy az Atalanta ki tudta harcolni a indulást.

A fiatal játékos feladata elsősorban a Napolihoz távozó Kostas Manolas pótlása lesz.

Welcome to #ASRoma, Gianluca Mancini! 🐺



More details ➡️ https://t.co/U7Wu33nTLb pic.twitter.com/v542zXVUDh