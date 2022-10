Hivatalos: megvan a Mol Fehérvár új vezetőedzője!

Visszatér Székesfehérvárra Huszti Szabolcs és Juhász Roland is.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Pár órával azután, hogy az edzői stáb mellett a sportigazgató is távozott Székesfehérvárról, a Fejér megyei alakulat már be is jelentette, ki veszi át a szakmai munkát az NB I 9. helyén szerénykedő csapatnál.

A felnőtt csapat új vezetőedzője Huszti Szabolcs lesz, aki 2018 januárjában tizenkét és fél évnyi légióskodás után tért vissza az NB I-be, épp a fehérvári alakulathoz. Huszti akkor a szezon végén bajnoki címet ünnepelhetett, valamint ősszel az Európa Liga csoportkörében is szerepelhetett. 2019-ben Magyar Kupát nyert, 2019-ben és 2020-ban bajnoki ezüstérmes volt a Vidivel, 43 bajnokin 7 gólig jutott. Huszti segítője Toldi Gábor lesz.

A klub sportigazgatója pedig Juhász Roland lesz, aki 2013-2020 között erősítette a fehérvári csapatot játékosként, amelynek színeiben 2015-ben és 2018-ban is bajnoki címet ünnepelhetett, 2018-ban pedig az Európa Liga-csoportkörében szerepelt, 2019-ben Magyar Kupát nyert.

Azt nem hozta nyilvánosságra a Mol Fehérvár FC, hogy hány éves megállapodást kötött a két szakemberrel.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A MOL Fehérvár-Paks bajnokin a hazaiak győzelme 1.90, a döntetlen 3.90, a vendégsiker 3.75-szörös szorzóval fogadható. (x)