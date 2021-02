Hivatalos: Horváth Ferenc a Honvéd új vezetőedzője!

Ahogy az várható volt: a leváltott Pistont István helyére Horváth Ferencet nevezte ki a Honvéd vezetőedzőnek.

„Feritől azt várjuk, hogy feltüzelje a csapatot annak érdekében, hogy elkerüljünk a kieső helyről” – mondta Kun Gábor a Budapest Honvéd FC ügyvezetője a klub internetes oldalának.

A 47 éves szakember játékosként Kispesten nevelkedett, felnőttpályafutása során szerepelt a Videotonban, a Ferencvárosban és Újpesten is, légiósként pedig Németországban, Belgiumban és Izraelben is játszott. A magyar válogatottban 32 mérkőzésen 11 gólt szerzett. A legemlékezetesebb kettőt Olaszországnak lőtte, a 2000-ben játszott világbajnoki selejtezőn Filippo Inzaghi és Horváth Ferenc is duplázott, így a mieink 2–2-re végeztek a friss Eb-ezüstérmes ellen.

Horváth Ferenc az NB I-ben Kecskeméten debütált edzőként, majd a Paks, a Győr, a Videoton, a DVTK, a Balmazújváros és a Haladás edzője is volt, a Győrrel és a székesfehérvári együttessel is ezüstérmet szerzett. Eddig 164 NB I-es meccsen ült a kispadon, a 165. pedig a szombati Ferencváros–Honvéd találkozó lesz.

„A célok nagyon egyszerűek és szemmel láthatóak, hiszen a Honvéd jelenleg a vonal alatt helyezkedik el a tabellán, a cél pedig, hogy minél hamarabb a vonal fölé kerüljön a csapat és ott is maradjon a bajnokság végéig. Azt gondolom, hogy ehhez sokkal szenvedélyesebb futballra lesz szükség, erre fogunk törekedni” – mondta Horváth Ferenc.

A Honvéd korábban már azt is bejelentette, hogy Urbányi István sportigazgató és Pisont István vezetőedző munkájára sem számít a jövőben.