Urbányi István távozik Kispestről, Pisont István már nem vezetőedző

Elhagyja a Honvédot Urbányi István, a klub eddigi sportigazgatója – jelentette be a piros-fekete klub az internetes oldalán.

Közös megegyezéssel bontott szerződést a Honvéd és a sportigazgató – áll a közleményben.

„Urbányi István kritikus időszakban, a koronavírus első hulláma alatt, 2020 áprilisában érkezett Kispestre, és fontos szerepe volt abban, hogy a Budapest Honvéd a klub történetében nyolcadik alkalommal hódította el a Magyar Kupát, míg a bajnokságban az ötödik helyen zárt az együttes. Urbányi István nevéhez fűződik a „Felnőttprogram” létrehozása, ennek kidolgozása tovább javította a Magyar Futball Akadémiáról kikerülő fiatalok integrálását a felnőttfutballba.”

A felnőtt kerettől távozik Pisont István vezetőedző is, akit a hírek szerint Horváth Ferenc pótol majd a kispadon. Az egykori támadó korábban már közel volt a megegyezéshez, ám akkor Pisont Istvánt megerősítették a pozícióban.

„Pisont István először tavasszal vette át a Honvéd irányítását, kupagyőzelemre vezette az együttest, amely a bajnokságban az ötödik helyen végzett. A most futó szezonban 2020 decemberétől ismét vezetőedzőként segítette a kispesti klubot. Ebben az időszakban 3-3 győzelmet, döntetlent és vereséget könyvelhetett el az együttes, amely a III. Kerületi TVE búcsúztatásával bejutott a MOL Magyar Kupa legjobb tizenhat csapata közé. Pisont István elmondta, hogy örült volna, ha tovább tart a közös munka az NB I-es csapattal, de az egyéni ambícióknál mindig is sokkal fontosabb volt számára a Honvéd. Az 50 esztendős szakember a jövőben is a klub kötelékében marad” – íra a klub honlapja.

