Hivatalos: Holland válogatott szélsőt igazolt az Ajax

Az Ajax hétfő este hivatalosan bejelentette, hogy leigazolták Quincy Promest a Sevilla csapatától.

A pálya mindkét szélén, és akár csatárként is bevethető játékos öt évre írt alá az amszterdami klubnál.

Sajtóértesülések szerint az Ajax 15 millió eurót fizetett a 27 éves játékosért a Sevillának, ezzel ő lett a klub történetének második legdrágább igazolása.

Promes tavaly nyáron igazolt a Szpartak Moszkvától a Sevillához, ahol nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és mindössze 2 gólt lőtt, valamint 3 gólpasszt osztott ki a La Ligában, de ehhez hozzátartozik, hogy sokszor védekezőbb szerepkörben, szárnyvédőként kellett játszania.

A játékos jól ismeri Eric Ten Haagot, az Ajax vezetőedzőjét, korábban ugyanis már dolgoztak együtt a Twenténél.

A villámgyors játékos ennek ellenére megőrizte a helyét a holland válogatottban, és legutóbb az Anglia elleni elődöntőn is eredményes volt.

