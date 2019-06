Hivatalos: Böde Dániel elhagyja a Ferencvárost, Pakson folytatja a pályafutását

Távozik a Fradi-szurkolók kedvence

Böde Dániel a Ferencvárosi Torna Club hivatalos honlapján egy búcsúinterjúban jelentette be, hogy elhagyja a csapatot, és Pakson folytatja a pályafutását.

A Fradi-szurkolók kedvence még 2012 nyarán igazolt a csapathoz, ahol végül összesen 297 mérkőzésen 31 gólt szerzett.

A robosztus csatár a zöld-fehérek játékosaként két bajnoki címet, három Magyar Kupát és egy Ligakupát nyert, 2016-ban ő lett az gólkirálya.

A magyar válogatottban is a játékosaként mutatkozhatott be, és tagja volt a 2016-os Európa-bajnokságon részt vevő keretnek is. Címeres mezben a mai napig 25 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 5 gólt szerzett.

Böde visszatér Paksra, ahol 2006 és 2012 között futballozott felnőtt szinten, és közel 40 gólt szerzett.

-Paksról jöttem 2012-ben, Paksra megyek vissza 2019-ben. Nekem csak két csapat számít, számított mindig, a és a Fradi - mondta Böde a fradi.hu-nak.

