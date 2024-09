Hivatalos: az MTK rutinos védőjével erősített a Debrecen!

Pénteken bontottak vele szerződést a kék-fehérek.

A Debreceni VSC szerződtette a legutóbbi idényben az MTK alapemberének számító Kocsis Gergőt - áll a hajdúságiak honlapján megjelent hivatalos közleményben.

A 30 esztendős, védőként és védekező középpályásként is bevethető játékos 104 élvonalbeli találkozón szerepelt már idehaza, a most futó szezonban háromszor kapott lehetőséget a kék-fehéreknél, akik pénteken közölték, hogy szerződést bontottak a futballistával.





Kocsis megfordult a Stuttgart és az Augsburg utánpótlásában is, felnőtt pályafutása során szerepelt a Fehérvár, a Puskás Akadémia, a Dunaszerdahely, a Diósgyőr, a cseh MFK Karvina, a Zalaegerszeg, a lengyel Podbeskidzie, valamint a Mezőkövesd együtteseiben.

"Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, izgatott is vagyok, hiszen egy nagyon komoly csapathoz kerültem, az egyik legnagyobb múltú magyar klubnál folytathatom a pályafutásomat. Remélem, sikeresek leszünk együtt. A beilleszkedéssel szerintem nem lesz probléma, sok játékost ismerek a válogatottakból is. Szerintem a védekezésben sokat fogok tudni segíteni a csapatnak. A bajnokságban a Ferencváros idén is favorit, de egy ilyen szintű csapat,, mint a Loki, ellene sem fog feltartott kézzel a pályára menni. A maximumra kell törekedni, akkor lennék boldog, ha nemzetközi kupát jelentő helyezést érnénk el" – nyilatkozta a dvsc.hu-nak Kocsis Gergő.