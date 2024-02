Hivatalos: Aboubakar Keita Újpestre igazolt!

Az OTP Bank Ligában szereplő Újpest FC hivatalos honlapján jelentette be Aboubakar Keita érkezését.

Az elefántcsontparti védekező középpályás szerződése január 26-án járt le a svéd AIK Stockholmnál, így a lila-fehéreknek nem kellett átigazolási összeget fizetni a szabadon igazolható játékosért.

A negyedik kerületi klub hivatalos közleménye:

Az Újpest FC szerződtette az elefántcsontparti Aboubakar Keitát.

Keita hazájában, Abidjan városában született. 2015-ben került Európába, ahol a 15-szörös dán bajnok FC Köbenhavn utánpótlásában pallérozódott. Egy évvel később fel is került a felnőttekhez, majd a koppenhágaiak több csapatnak is kölcsönadták. Így megjárta többek között a belga és a svéd élvonalat is, és játszott egyebek mellett a Charleroi, az OH Leuven és a Halmstad együttesében, legutóbbi klubja pedig az AIK Stockholm volt.

A 26 éves védekező középpályás kétszeres dán aranyérmesnek és kétszeres dán kupagyőztesnek vallhatja magát, és öt alkalommal szerepelt Elefántcsontpart U23-as válogatottjában is.

Keita a 19-es mezszámot választotta csapatunkban.



Forrás: Újpest FC