Hihetetlen: Magyarország öt legnagyobb futball stadionja nyereséges?

Magyarországon már régóta vita téma, hogy érdemes-e ennyi stadiont építeni, hiszen nem is biztos, hogy ki lesznek majd használva.

Azonban a Heti Világgazdaság (HVG) kutatása szerint hazánk öt legnagyobb futball stadionja mind nyereséges évet zárt 2023-ban. Igaz, a cégek közül csak kettő foglalkozik kizárólag az adott stadionnal, van, ahol a focicsapattal együtt üzemeltetik, máshol szórakoztatóközponttal összekötve – írja cikkében a HVG.

Ugyan Magyarországon sokáig ritkaságnak számított, ha egy stadion üzemeltetése profitot termelt, azonban most nagyon úgy tűnik, hogy ez a tendencia megfordult, hiszen öt stadion is nyereséget termel üzemeltetőjének.

Puskás Aréna, Budapest, üzemeltető: Nemzeti Sportügynökség, adózott eredmény: 16,4 millió forint

Az egykori Puskás Stadion helyén felhúzott szupermodern aréna befogadóképessége 67155 fő egy-egy futball mérkőzésen, de egy nagyobb koncert alkalmával 80 ezer ember is bezsúfolódhat hazánk legnagyobb sportlétesítményébe. Tavaly fellépett itt többek között a Guns N’ Roses is, de a válogatott hat hazai meccse mellett itt rendezték az Európa Liga döntőjét is.

A 2016-ban felújított stadion építési költségei 190 milliárd forintra rúgtak, de azt már az átadáskor is lehetett tudni, hogy a fenntartás is milliárdos nagyságrend lesz: 2020-ban a kormány 1,87 milliárd forintot szánt a célra. Az üzemeltetést a Nemzeti Sportközpontok kapta, majd az NSK megszűnését követően 2023-tól a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) vette át.

Az NSÜ persze nem csak a Puskás üzemeltetésével foglalkozik, így a cég beszámolója alapján nem jelenthető ki egyértelműen, hogy az aréna hozta a pénzt az ügynökség számlájára, de ez a legnagyobb tétel a hazai sportlétesítményekkel foglalkozó NSÜ portfóliójában.





A Sportügynökség 2023-ban 16,4 millió forint nyereségre tett szert, kevesebb mint harmadát a 2022-ben elért 52,2 milliónak, de árbevétele is hasonló mértékben csökkent, 757 millióról 254 millióra.

A csökkenés mögött nem a Puskás Aréna állhat, hanem az, hogy míg a tavalyi atlétikai világbajnokság szervezésére külön cég jött létre (az NSÜ tulajdonában), addig a 2022-es vizes világbajnokságot még közvetlenül a cég rendezte. Ha az atlétikai vébé számai is az NSÜ-nél jelennének meg, a bevétel jócskán felülmúlta volna a tavalyit, hiszen a Budapest 2023 Zrt. árbevétele közel 3 milliárd forint volt.

A nagyszabású koncertek idén is megdobhatják a Puskás Aréna bevételeit, hiszen a stadiont csak az elmúlt hetekben háromszor is megtöltötte Azahriah, de a nézőszámot tekintve az abszolút csúcsot a 29 év után újra összeálló Hungária néhány nappal későbbi koncertje jelentette. Idén jön még Ed Sheeran, és Budapestre látogat a Coldplay is, akik Azahriah-hoz hasonlóan rögtön tripláznak.

2026-ban pedig már BL-döntőt is rendeznek a Puskásban. Magyarország története során először adhat otthont a klubfutball legrangosabb mérkőzésének, amelyre eddig 15 ország 28 városának 32 stadionjában került sor. A 2019-ben átadott Puskás Arénában ez lesz a harmadik európai kupadöntő a 2020-as Szuperkupáért kiírt mérkőzés és az Európa-liga tavalyi fináléja után.

Groupama Aréna, Budapest, üzemeltető: Sportfive Hungary Kft., adózott eredmény: 114,6 millió forint

2023-ban is nyereséges volt a Ferencváros stadionját, a Groupama Arénát üzemeltető francia tulajdonú Sporfive Hungary Kft. A cég nyeresége ugyan zsinórban a harmadik évben csökkent, de még így is 114 milliós pluszban zárták 2023-at, árbevételük pedig 7,4 milliárd forintra nőtt.

A Groupamát még 2014-ben adták át, és 14,735 milliárd forintból épült fel, egyszerre 21 689 szurkoló fér el benne. 2022-ben még 136,7, 2021-ben 254,5 millió forint volt a Sportfive profitja, 2020-ban, a BL-csoportkör évében pedig 402,6 millió.

A csökkenés mögött így részben az áll, hogy a Ferencváros már csak az alacsonyabban jegyzet európai kupákban jutott főtáblára.

A Groupama jövedelmezőségét az is rontotta, hogy a Puskás Aréna átadásáig a zöld-fehérek stadionja volt a legnagyobb hazai koncerthelyszín, ahová a Magyarországra látogató világsztárok is szervezhették fellépéseiket, valamint a válogatott meccsek többségét is itt rendezték, ez azonban az elmúlt években már nincs így.

A koncertekre még egy mondattal visszatérve: a stadion honlapja szerint az utolsó nagy koncert az Iron Maidené volt 2022-ben, és az is nehezíti az ide szervezett eseményeket, hogy azokat a koncerteket, amelyek nem töltenék meg a Puskás Arénát, 2021 decembere óta inkább a közeli MVM Dome-ban rendezik.

Nagyerdei Stadion, Debrecen, üzemeltető: Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft., adózott eredmény: 16,8 millió forint

Hazánk legnagyobb vidéki stadionja 2014-ben készült el, felépítése 12,5 milliárd forintba került. A Nagyerdei Stadionban egyszerre 20230 szurkoló fér be, üzemeltetője a frappáns nevű Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft., amely a helyi önkormányzat tulajdona. A cég a 2023-as évet 16,8 millió forint profittal zárta, egy évvel korábban majdnem pontosan ugyanekkora mínuszt ért el, akkor 16,9 millió forint volt a cég vesztesége.

A stadionüzemeltető árbevétele több mint 100 millió forinttal nőtt, és meghaladta a 375 millió forintot. A kivételt nem a tavalyi, hanem a 2022-es adat jelenti, hiszen ezt megelőzően legutóbb 2017-ben volt veszteséges a stadion, a csúcsot a 2021-es, 43,5 millió forintos profit jelentette.

A DVSC hazai átlagnézőszáma az elmúlt két szezonban egyaránt 5000 fő felett alakult, a tavalyi jegybevételeket pedig megdobta az is, hogy a DVSC két kört ment a Konferencia-liga selejtezőjében, a Rapid Wien elleni hazai visszavágón 16 572-en nézték végig, ahogy a bécsi zöld-fehérek ötöt gurítanak Dzsudzsákéknak, ez volt a Nagyerdei Stadion legmagasabb nézőszáma a piros-fehérek meccsein 2023-ban. Idén egyszer már megtelt a stadion, hiszen június 8-án itt rendezték a magyar válogatott utolsó felkészülési meccsét az Eb előtt, az Izrael elleni meccset simán, 3–0-ra húzták be Szoboszlaiék.

A stadion építésekor még nagyszabású koncerteket is ígértek Debrecenbe, Puskás István, Debrecen alpolgármestere viszont egy tavalyi interjúban a Debreceni Napnak azt mondta, hogy az ilyen rendezvények megrendezésére nem alkalmas a stadion, mert szerinte a nagy koncerteket úgyis elviszik a Puskás Arénába, illetve szerinte az ilyen igényeket a városban rendezett Campus Fesztivál kielégíti. Megemlítette azt is, hogy 2019 óta azért nem rendezik meg a Stadion Show elnevezésű rendezvényt, mert az arra költött 300 millió forintnak van jobb helye is. Egy nagyszabású zenei rendezvény viszont volt itt 2023-ban, a keresztény könnyűzenét kínáló Ez az a nap! tavalyi kiadásának adott otthont a Nagyerdei Stadion.

DVTK Stadion, Diósgyőr, üzemeltető: Diósgyőr Futball Club Kft., adózott eredmény: 240,4 millió forint

Kelet-Magyarország másik nagy stadionja Miskolcon található, a DVTK Stadion 2018-ban, 13 milliárd forintból készült el, legfeljebb 14 646-an szurkolhatnak benne egy időben.

A stadiont a klub mögött álló cég, a Diósgyőr Futball Club Kft. bérli és üzemelteti, akik 240,4 millió forintos profitot értek el 2023-ban, de ez nyilván nem csak a stadionból származik.

A tulajdonos a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft., a cég nagyobb részben az NSÜ-n keresztül az állam, kisebb részben a miskolci önkormányzat tulajdonában van. Ők 2022-ben még 21 milliós mínuszban végeztek, 2023-ban már sikerült nyereséget termelniük, 5,1 millió forintot. Az árbevétel eközben mintegy 10 millió forinttal, 36,5 millióra nőtt.

A stadion üzemeltetését közbeszerzésen szerezte meg a DVTK 2018-ban öt, majd 2023-ban újabb öt évre, más nem is pályázott. A diósgyőri focicsapat mögött álló Diósgyőr Futball Club Kft. évente 45,6 millió forintot fizet a tulajdonosnak a stadion üzemeltetéséért, hogy mennyi bevétele származik belőle, az a beszámolókból nem derül ki.

A 2022–2023-ban még másodosztályú Diósgyőr értelemszerűen nem játszott nemzetközi kupameccset, de az idei bajnokságban a Fradi után a DVTK szurkolói voltak a legnagyobb számban jelen a hazai meccseken, átlagosan 6432-en. A meccsek mellett egy kétnapos fesztiválnak is otthont adott a stadion: a júniusi Diósgyőrfeszten fellépett Rúzsa Magdi, a Honeybeast, a Hooligans és a Wellhello is, idén pedig már itt rendezték az Ez az a nap! stadioneseményét is.

ETO Park, Győr, üzemeltető: WHB Facility Kft., adózott eredmény: 17,8 millió forint

Hasonlóan a Groupama Arénához az ETO Parkot is magáncég üzemelteti. A 2008-ban épült arénát fenntartó WHB Facility csaknem megduplázta adózott eredményét, 17,8 millió forintos profitot ért el 2023-ban, míg 2022-ben még csak 9,2 millió forint volt a nyeresége.

Az ETO NB II-es meccseit átlagosan 2114 fő szurkolta végig a helyszínen. Jövőre már az első osztályban játszhat a csapat, így várhatóan a jegybevételek is emelkednek majd.