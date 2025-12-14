Hihetetlen kifogással állt el Gulácsiék edzője a vereség után

Mint korábban megírtuk, a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 3-1-es vereséget szenvedett Schäfer András csapatától, az Union Berlintől a Bundesliga 14. Fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A mérkőzés után a lipcseik edzője próbált magyarázatot adni csapata gyenge teljesítményére: “Jobban fókuszáltak akkor, mikor kinyílt a meccs” - idézi a mestert a Leipziger Volkszeitung. “A pálya nem kedvezett a játékstílusunknak. Ez nem kifogás, de mindenképp hozzátartozik a nagy képhez. Fiatal csapat vagyunk, és ha megnézzük, milyen gólokat kaptunk, a tapasztalat közrejátszott ebben.Hasonló meccset játszottunk Mainzban a szezon elején, akkor nyertünk.”

A lipcseiek idei legjobbja, Christoph Baumgartner azt emelte ki, mennyire naívak voltak azután, hogy sikerült kiegyenlíteni: “A második gól megtört minket, azután nem is nagyon tudtunk ziccert kialakítani. A harmadik gól ilyen szempontból már nem számított.”

Megszólalt a sportigazgató is

”Felemelt fejjel jöttünk, de közel se tudtuk az nyújtani, amit az elmúlt hetekben sikerült.” - kezdte értékelését Marcel Schäfer, a lipcseiek sportigazgatója. “Rosszul védekeztünk mindegyik gólnál, igazságos eredmény született sajnos. Top csapat akarunk lenni, ahhoz, hogy ezt elérjük, végig fókuszáltnak kell maradnunk minden meccs minden fázisában. Igen, fiatal csapatunk van, de megvan bennünk a kellő minőség ahhoz, hogy megszerezzük ilyenkor a három pontot.” - reagált az edző szavaira felettese

A Leipzig a jövő héten javíthatja berlini botlását, bár nem lesz egyszerű dolguk, hiszen az éppen Bajnokok Ligája indulást érő helyen tanyázó Bayer Leverkusen ellen játszik rangadót. Eközben Schäferék Kölnbe utaznak a következő fordulóban, és próbálhatnak megragadni a felsőházban.

