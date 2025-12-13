Hidegzuhany Gulácsiéknak: válogatott csapattárstól kaptak ki Orbánék + videó

A Magyar Nemzet beszámolója szerint az első félidőben a lipcsei mezőfölény mellett nem láthattak sok helyzetet a nézők, ami egy újabb 0-0-ás végeredménnyel fenyegetett (az előző szezonban oda-vissza gól nélküli döntetlenre végeztek a felek). Ekkor a pályán két magyar játékos szerepelt, Gulácsi őrizte a lipcsei kaput és Orbán játszott előtt a védelemben, Schäfer csak a kispadról szállt be a második félidőben.

A második félidő sokkal mozgalmasabbra alakult, kevesebb, mint 20 perc alatt három találat is esett, és mire Schäfer pályára lépett a 67. percben, már 2-1-re vezetett az Union, Oliver Burke és Ilyias Ansah mellett Tidiam Gomis talált be lipcsei részről.

A meccs végéig próbált nyomni a Leipzig, mentek előre az egyenlítésért, ám a hosszabbításban Tim Skarke gólja mindent eldöntött, így 3-1 arányban legyőzte a fővárosi csapat Gulácsi Péteréket, és elmozdultak az alsóházból. A Leipzig vereségével nem tudott zárkózni az éllovas Bayern Münchenre, és a Dortmund esetleges vasárnapi győzelmével meg is előzheti a tabellán Orbánékat.

A meccs összefoglalója:

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.